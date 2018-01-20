反擊抹黑 侯友宜不再閃避

新北市副市長侯友宜。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

「如果前縣長對初選方式覺得不適合，可以向黨部反映！」國民黨新北市長初選近日雜音不斷，民調領先的新北市副市長侯友宜近日飽受「抹綠」、「抹黑」的攻擊後，19日一改過去避談選舉的態度，針對媒體詢問對手周錫瑋質疑初選不公首度回應，他對黨部規畫不是很清楚，希望大家有不同的想法都可以跟黨部說。

對周錫瑋質疑 首度回應

國民黨新北市長初選預計農曆年後，也就是2月21日公告後開放領表登記，2月27日完成資格審查，3月2日展開全民調，中間僅隔2天，有意參選的周錫瑋質疑，這樣的初選時程無法讓其他候選人闡述政策理念，加上侯友宜有行政優勢，增加曝光機會，根本就是在偏袒侯。

侯友宜19日出席消防局舉辦的「新北市119消防節誌慶活動」時，一改過去全力打拚市政，不談選舉的閃避態度，首度回應選舉問題，他表示，他對黨部規畫的時程不太清楚，如果前縣長對於初選方式覺得不適合，可以向黨部反映。

侯友宜去年至今，各項民調遙遙領先，隨著國民黨內初選時間逼近，各式選舉花招出爐，包括國民黨前新北市議員金介壽15日刊登平面媒體廣告，宣布參選新北市長外，還質疑侯友宜在319槍擊案中處理不當，根本就是「綠營之友」；侯友宜當時以「辦案問心無愧、坦蕩蕩」回應，每天工作就是拚市政。

民調遙遙領先 已成箭靶

金介壽18日又與無黨籍台北市議員李慶元聯袂出手，以「反對諸侯綠化國民黨聯盟」名義刊登廣告，並召開記者會質疑侯友宜坐擁陽明山鉅額房產收租，質疑侯友宜警察薪水根本買不起這些房產，譏諷侯是「三億警長」、「101包租公」。

自家人雜音多 不再沉默

侯友宜動怒反駁「就是惡意抹黑」，這是一個舊聞，如果真的有問題，早就被查了，「你看我侯友宜像是一個貪汙的人嗎？」

侯友宜強調，台灣選舉文化用這樣的手段，讓人深惡痛絕，有時候就是「祖宗八代亂說一通」，其實不用去理會。

侯友宜過去屢屢以「市政優先」來回應選舉問題，鮮少與黨內人士針鋒相對，近來罕見針對金介壽、李慶元、周錫瑋等人的質疑公開回應，不難看出國民黨自家人拋出的種種雜音，已逼得侯友宜忍無可忍，不再默不作聲。

(中國時報)

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