新聞透視－新北初選 豈能放任內耗

2018年01月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 林金池

國民黨新北市長初選逐漸白熱化，侯友宜、周錫瑋兩強相爭，各種抹黑、抹綠手段紛紛出爐，令人不解的是，黨主席吳敦義去年就宣布初選採全民調，周錫瑋從當初「尊重黨中央」，沒多久批評「是個笑話」，接著又質疑「偏袒侯友宜」，試問，說好的制度怎能全部翻掉？國民黨已沒有內耗的本錢，唯有凝聚共識，才能從地方贏回中央。

國民黨失去政權後，本來就應痛定思痛、徹底改革，舉凡中央地方大小選舉都應廣納賢才，吳敦義早在去年底已公開宣示「縣市長、總統及立委初選提名，將採『全民調』」，這是黨內上下早有共識，也是最公平的制度，並非朱立倫、侯友宜可以左右。

上周，周錫瑋參加黨內活動致詞時還呼籲大家團結，面對黨中央全民調初選定案後，他受訪仍強調「接受黨中央的決定、不會脫黨競選」；言猶在耳，周卻在孫文學校活動時質疑「初選是個笑話」、「改成黨員投票」。

不過，周錫瑋不滿新北市長黨內初選從領表登記、資格審查到全民調間隔時間過短，無法讓候選人闡述政策理念，質疑作法是偏袒侯友宜，似乎還有些道理；有趣的是，就連李慶元這種一下新黨、一下國民黨，選立委又有民進黨禮讓的政治投機者，竟然可以大辣辣開記者會，公開質疑侯友宜的操守及政黨忠誠度？這不要說侯友宜不滿，相信所有國民黨員都會不滿！

既然初選機制已定，與其爭辯制度不公，倒不如多傾聽民意，妥善應戰來場君子之爭，這才是最好的建設性方案。

(中國時報)