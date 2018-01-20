柯回「不以物喜 不以己悲」

2018年01月20日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

一度被視為台北市長柯文哲最強對手的立委蔣萬安，19日宣布不參選，對此，柯昨受訪時僅引述北宋文學家范仲淹名句「不以物喜，不以己悲」回應，強調每天還是一樣要認真工作，至於競選總幹事的人選，也等過完農曆年再思考就好。

柯文哲昨天到陽明山參加台北茶花展開幕記者會，與會媒體發現他看似心情不錯，問他是否是因蔣萬安宣布不參選？柯反問提問記者：「不以物喜，不以己悲，你沒聽過嗎？」也不願多談蔣萬安不選，以及對手如果是丁守中，是否比較好選等問題。

他說，大家回想一下4年前的現在，柯文哲都還不曉得在哪裡，所以認真過每一天就好，可以的話，就快樂的過每一天。

不過，柯文哲已與昔日競選總幹事姚立明為了姚妻楊芳玲請辭北市法務局長、台北燈節等議題多次撕破臉，更令外界關注年底選舉柯的相關人事布局，外傳他有意找宋楚瑜或謝長廷擔任競選總幹事，也常常與兩人碰面。

柯文哲表示，自己常在報紙上讀到北市府的人事，實際上，他跟謝長廷、宋楚瑜會面是很常有的事，兩個人都對他不錯，也是政治前輩，難道聊天之後，就要聘人家當競選總幹事？這實在是科幻小說，台灣媒體實在（令人）「凍未條」。

柯文哲說，選舉當然要有總幹事，但過年後才處理。需要什麼條件？柯反問記者，「你要應徵嗎？」不願正面回答。

(中國時報)