蔣留守國會戰場 丁守中高度肯定

前藍委丁守中。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導
民進黨立委姚文智。（姚志平攝）

國民黨立委蔣萬安拋出震撼彈，宣布不參選下屆台北市長，藍營前立委、市長擬參選人丁守中19日表示，蔣萬安守住立院戰場是一種承擔，他給予高度肯定，年底選戰十分艱困，要團結所有力量，推倒台北市長柯文哲「鴨霸」又無能的執政。至於民進黨已表態參選的立委姚文智說，蔣不選讓他覺得「悵然若失」，但也肯定蔣的決定是俐落、負責的表現。

丁守中說，國會是國民黨非常重要的戰場，民進黨現在運用絕對多數，做出許多傷害憲法的法案，因此蔣萬安留守國會戰場、為民生法案和人民福祉把關的決定是種承擔，他給予高度肯定。

他表示，年底市長選戰非常艱困，「我們不會那麼樂觀，也絕不悲觀，我們要團結所有當前對台北市政不滿的力量，一起扭轉台北持續的衰退，找回台北人的驕傲，我會更努力、更積極尋求各方支持，贏得台北的勝選。」

此外，加入丁守中團隊的總統府前副祕書長羅智強指出，國民黨內部算是稍微穩定，接下來真正的苦戰才開始，柯文哲是「政績不佳但魅力破表」的表演型政治人物，丁守中必須讓市民感受到他和柯文哲的人格對照強度，凸顯自己穩做實做的特質，才可擊敗網路人氣居高不下的柯。

對於蔣萬安棄選，姚文智表示，如果蔣參選，會是一場比較有趣的選舉；但他也說，這樣的決定是俐落、負責的表現。

姚文智說，市長選舉最終還是要回到市政發展方向和願景，像柯文哲過去3年都沒有準備好，市政就一敗塗地，如果蔣萬安確定不選，市政就是未來市長選舉真正的重點，能夠做好城市治理、對市政發展方向有願景、目標，且充分做好準備，才是這場市長選舉真正的主題。

至於國民黨若派前立委丁守中應戰，姚文智說，過去選舉討論城市發展、市政推動的比例非常少，丁守中準備比較久，長達20年，是一個很好的較勁機會；不過，姚文智也批評丁守中「20年都沒有進步」，大家可以針對市政未來性好好辯論。

另外，傳出柯文哲想邀駐日代表謝長廷當競選總幹事，姚文智直呼外界想像力太豐富，「這樣我可能找歐巴馬、找蔡英文當我的總幹事？」他說，常跟謝長廷聯絡、交換意見，選舉酸言酸語就算了，但這樣吃人家豆腐不太好。

(中國時報)

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