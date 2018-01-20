賴峰偉民調勝 國民黨澎湖仍喬不攏

年底澎湖縣長選舉，國民黨近日將徵召賴峰偉回鍋參選。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

年底澎湖縣長選舉，綠營早已提名現任縣長陳光復繼續參選連任，藍營卻遲遲喬不攏人選，國民黨澎湖縣黨部19日依民調結果確認最高票者為前縣長賴峰偉，但反彈聲浪醞釀，多人擬違紀參選，澎湖藍軍面臨分裂。

早在1個半月前，民進黨中央黨部正式公布提名陳光復參選連任，澎湖縣長選舉綠營拔得頭籌提前布局；反觀國民黨群龍無首，「藍營五霸」副議長陳雙全、前縣長王乾發、前縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、前議員鄭清發，個個躍躍欲試，誰也不服誰。

國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰指出，3年來綠營陳光復施政滿意度嚴重下滑，黨內同志信心滿滿，請纓上陣對決。

為擺平各方意見，國民黨中央黨部委託民調公司進行3次電話訪問，針對陳雙全、王乾發、賴峰偉、葉竹林、鄭清發5人與現任縣長陳光復交叉比對訪談，3次民調結果都是賴峰偉最高票。

澎湖縣黨部表示，19日召開委員會協商討論，通過建請黨中央提名賴峰偉代表國民黨參選縣長。賴峰偉表示，尚未接獲黨中央正式通知徵召參選；他強調，終結亂象、重返榮耀，這是自己最大期許，希望有機會再回到故鄉服務，未來將全力整合藍軍，收復綠地變藍天。

澎湖「藍營五霸」各擁山頭，民調出爐後，經過多次內部協商，陳雙全、王乾發已達成共識，將服從既定遊戲規則退出戰局，但葉竹林、鄭清發仍堅持打死不退，不惜違紀參選到底。

葉竹林表示，日前黨副主席曾永權澎湖行，他當面建言中央黨部開放參選，更直指當年他違紀參選馬公市長，最後勝選事實證明民調不是提名唯一依據，基層實力最重要，這次他參選到底，就算開除黨籍也在所不惜。

鄭清發指出，黨中央舉辦民調，居然事先完全沒有知會當事人，這樣的民調如何服眾？他長年深耕基層，屆時將自行退黨參選到底。

澎湖縣長選戰還未開打，藍營已爆內訌，內部分裂似乎已成定局，呂永泰再次重申，國民黨沒有分裂的本錢，樹立黨威、凝聚共識是這次勝選的關鍵，屆時倘若真有人脫黨違紀參選，黨紀絕不輕饒，一定開除黨籍。

(中國時報)

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