新聞分析－選擇性失憶 怎對得起學術良知

2018年01月20日 04:10 中國時報 朱真楷 、 郭石城

2013年台大經濟系教授鄭秀玲（右）等學者，組成反媒體壟斷聯盟，高舉媒體改革大旗，如今反媒體壟斷聯盟學者也都噤聲了！（本報資料照片）

本應屬於全民公器的華視，淪為擴大獨派勢力的私器，嚴重牴觸「黨政軍退出媒體」紅線。結果，當年曾隨民進黨高喊「黨政軍退出媒體」、及高分貝高喊反媒體壟斷的學者們，眼見公廣集團遭政治力介入，卻都有默契地靜默不語，這若非選擇性失憶，就是學術標準會因政黨色彩的不同而變化，今非昔比，令人錯亂。

一位長期參與黨政軍退出媒體運動的學者說，作為知識分子，不是關在學校寫論文而已，而是要參與政策，影響社會。

昔日假藉反媒體壟斷之名，刻意詆毀旺旺中時媒體集團的學者，強力主張媒體公共化，如今更屬公共財的公廣集團，獨派人馬毫不忌憚的介入華視人事案，為何未見陳炳宏、胡元輝、張錦華、林元輝、陳正倉、翁曉玲、黃國昌、鄭秀玲等傳播及法律學者挺身捍衛新聞不被壟斷？

當學者提出這些觀點、主張或理想時，任何民主社會的一份子，無論認同與否，在維護第四權獨立性的概念下，都必須予以尊敬。然而，當操控媒體的黨政軍，從國民黨變成民進黨時，這些學術理念還能貫徹嗎？

公廣集團 遭政治力介入

就以華視總經理郭建宏遭拔官，牽扯出公廣集團遭政治力明目張膽介入的爭議來看。事件發展迄今，主導獨派勢力滲入華視、公視的力量，擺明就是不理會社會輿論反彈；所以，當年倡議知識分子不應只關在學校寫論文的學者，是不是該秉持當年的價值與勇氣，為眼前的政媒亂象說兩句公道話？

同樣地，當年振振有詞論定台灣媒體自由是受到限制的學者，以其對媒體改革的投入，及對青年世代的號召力，是否也應當以同等尖銳的批判性，評論一下華視棄守公廣職責的問題？

學者諍言 才是黑夜明燈

還是說，學者的自由受到限制，且是因探討對象是藍或綠，而存有「理想適用性」的差異？只是，從古至今，在黑暗時刻，學者的諍言，往往都會像是黑夜中的星芒，足以指引人們該往哪個方向。

面對本應跳脫黨派的公廣集團，重陷政治力干擾的關鍵時刻，曾標舉崇高理想的學者，若做不到一以貫之，恐怕難脫昨是今非、雙重標準的質疑了。

(中國時報)