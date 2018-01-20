新聞分析－選擇性失憶 怎對得起學術良知

昔日參與反媒體壟斷學者，台大新聞學研究所所長林麗雲（右），對旺中媒體集團代表的說明充耳不聞，如今公廣集團遭政治力介入，這些學者竟都消失了。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
2013年台大經濟系教授鄭秀玲（右）等學者，組成反媒體壟斷聯盟，高舉媒體改革大旗，如今反媒體壟斷聯盟學者也都噤聲了！（本報資料照片）

本應屬於全民公器的華視，淪為擴大獨派勢力的私器，嚴重牴觸「黨政軍退出媒體」紅線。結果，當年曾隨民進黨高喊「黨政軍退出媒體」、及高分貝高喊反媒體壟斷的學者們，眼見公廣集團遭政治力介入，卻都有默契地靜默不語，這若非選擇性失憶，就是學術標準會因政黨色彩的不同而變化，今非昔比，令人錯亂。

一位長期參與黨政軍退出媒體運動的學者說，作為知識分子，不是關在學校寫論文而已，而是要參與政策，影響社會。

昔日假藉反媒體壟斷之名，刻意詆毀旺旺中時媒體集團的學者，強力主張媒體公共化，如今更屬公共財的公廣集團，獨派人馬毫不忌憚的介入華視人事案，為何未見陳炳宏、胡元輝、張錦華、林元輝、陳正倉、翁曉玲、黃國昌、鄭秀玲等傳播及法律學者挺身捍衛新聞不被壟斷？

當學者提出這些觀點、主張或理想時，任何民主社會的一份子，無論認同與否，在維護第四權獨立性的概念下，都必須予以尊敬。然而，當操控媒體的黨政軍，從國民黨變成民進黨時，這些學術理念還能貫徹嗎？

公廣集團 遭政治力介入

就以華視總經理郭建宏遭拔官，牽扯出公廣集團遭政治力明目張膽介入的爭議來看。事件發展迄今，主導獨派勢力滲入華視、公視的力量，擺明就是不理會社會輿論反彈；所以，當年倡議知識分子不應只關在學校寫論文的學者，是不是該秉持當年的價值與勇氣，為眼前的政媒亂象說兩句公道話？

同樣地，當年振振有詞論定台灣媒體自由是受到限制的學者，以其對媒體改革的投入，及對青年世代的號召力，是否也應當以同等尖銳的批判性，評論一下華視棄守公廣職責的問題？

學者諍言 才是黑夜明燈

還是說，學者的自由受到限制，且是因探討對象是藍或綠，而存有「理想適用性」的差異？只是，從古至今，在黑暗時刻，學者的諍言，往往都會像是黑夜中的星芒，足以指引人們該往哪個方向。

面對本應跳脫黨派的公廣集團，重陷政治力干擾的關鍵時刻，曾標舉崇高理想的學者，若做不到一以貫之，恐怕難脫昨是今非、雙重標準的質疑了。

(中國時報)

賴峰偉民調勝 國民黨澎湖仍喬不… 賴祥蔚嘆關鍵時刻 學界領袖在哪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。