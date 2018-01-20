賴祥蔚嘆關鍵時刻 學界領袖在哪

2018年01月20日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

公廣集團人事大內鬥，黨政黑手伸進來攪亂一池春水，台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚昨呼籲，華視內部身兼傳播學者的董事，是該站出來表態的時侯了。

賴祥蔚指出，公廣集團近來的內鬥亂象，學界私底下有在討論，很多學者都感嘆當前政局怎麼會亂成這樣子；但也許是相較於「前瞻」、「勞基法」、「監委提名」的亂象，公廣集團的亂象反而微不足道，使得學者不知該如何罵起？

他並表示，不少學者認為過去寫文章還有影響力，遇到爭議問題願意站出來講話，但現在寫文章、投書就像是狗吠火車，「不管怎麼罵，政府就是不會理你，照樣蠻幹，於是對當前政府逐漸失去了信心。」

「就算是狗吠火車，但該吠的時候還是要吠！」賴祥蔚感嘆表示，關鍵時刻學界領袖還是應該要出來講話。

另一方面，公視、華視很多的董事也都是傳播學者，當天陳郁秀董事長出來開記者會時，陪同的董事竟然沒有傳播學者，「到底是他們忙？還是不認同？又或者是打從心底贊成陳郁秀這樣子搞？不論如何都應該出來表態才對。」

賴祥蔚說，傳播學者雖然還不至於淪為政黨打手，但沉默可能要付出代價，會導致全民對公廣集團失去信心。

文化大學廣告系系主任鈕則勳則認為，數位時代來臨，民眾獲取資訊的管道已經激增到上百、甚至上千個，因此學界對於「黨政軍退出媒體」又有不太一樣的思維，「只要維持一定比例以下，黨政軍經營媒體似乎未嘗不可。」這或許能解釋為什麼學界至今對於公廣集團的亂象未發出諫言。

但鈕則勳仍憂心忡忡指出，公廣集團現在的問題是不務正業，明明應該是擔任振興台灣影視產業的火車頭，現在卻成為只會進行政治資源分配、搞人事鬥爭，這樣將會使得台灣的影視產業落後其他國家越來越遠。

鈕則勳說，台灣影視產業落後周邊國家甚多，影視產業危機非常明顯，具有政府資源挹注的公廣集團應該要帶領台灣突破這個瓶頸才對。

(中國時報)