深綠淺綠卡位 手法更跋扈霸道

2018年01月20日 01:42 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

公廣集團接連爆人事地震，繼華視總經理郭建宏無預警下台之後，公視副總陳厚裕日前因未通過董事會考評被拔官。老公視人感嘆說，以前外界都認為公視是藍綠之爭，其實早就是深綠、淺綠之爭，奪權手法比藍的時代更跋扈霸道。

陳厚裕被拔官的導火線，外傳主要關鍵在於新聞部採購的K2製播系統裝設以來問題不斷，甚至出現無法上傳新聞帶等狀況層出不窮，導致2000萬設備形同虛設。對此，陳厚裕19日以8個字回擊：「欲加之罪何患無辭」。

公視新聞部員工昨議論「新聞部經理沒事，走的卻是副總」？此次不適任人事案由總經理曹文傑主導，連董事長陳郁秀暗示留人，曹都在所不惜。內部有此一說，陳厚裕和曹文傑力薦的製作部經理不合，也和董事長派的行政部主管吵架，加上出現當機黑畫面事件，陳又把責任推給製作部，日積月累下來，對他不利的話自然傳到曹文傑耳裡。

陳厚裕被指當機頻傳，遇問題沒解決等罪狀，他昨苦笑，「當機要副總負責，我能說什麼，公視每天都在播新聞，有黑畫面怎麼播，不合邏輯嘛，要羅織罪名很容易，因為權力在她（指曹）手上」。

據知日前公視董事會上，陳郁秀曾力保陳厚裕，原來事出有因，陳厚裕去年12月為了公廣集團經營的國會頻道與負責製播的華視開會，當時陳厚裕做3個方案要求華視：「優先」跟民視購買器材，其次華視自己買，最後方案是跟八大買。今年國會頻道被立院凍結1000萬，還有8400萬預算，民視向華視報價4000萬的硬體器材費，華視詢價後才知道其實只要2000萬。

知情人士表示，陳厚裕因國會頻道和民視做連結，難怪陳郁秀要力保，外界以為曹文傑「做掉」陳厚裕，曹和陳因此會有心結，外界又錯了。其實陳郁秀有權無責，公視爭議不斷，又和民視勾勾纏，陳郁秀應負最大責任。

(中國時報)