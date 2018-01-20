文化部置身事外 凸顯荒謬性

2018年01月20日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

繼華視總經理郭建宏遭董事會拔官，同屬公廣集團的公視也傳出人事震動，公廣集團因政治角力而公共性備受質疑。主管單位文化部卻隔岸觀火，不願介入協調，看似行政中立，立場超然，實則凸顯其不受監督的荒謬性。

公視預算畢竟全由政院編列，用的是納稅人的錢，董事名單由官方提名，再依黨派比例推派的審查委員投票選出，過程極其慎重繁複，沒想到遇到管理及人事問題，竟沒一個單位得以制衡，文化部兩手一攤置身事外的態度更令人愕然。

一連串事件的導火線，源於華視總經理郭建宏遭董事會以「不適任」為由拔官，董事長陳郁秀拿出發票指稱交際費有浮報之嫌，並從領導能力不足、對董監事會決議不執行等面向條列「七宗罪」。

郭建宏則以900字聲明反擊，指陳郁秀與民視董事長郭倍宏欲把華視變成「小民視」，稱自己是不願華視被誣為「台獨三台之一」，因「不惜多次抗拒許多不合理的要求與承擔壓力」不聽話而被包夾。

緊接著華視風波未平，公視卻再傳出高層換將，在公視總經理曹文傑堅持之下，副總陳厚裕連「留校察看」的機會都沒有，將於農曆年後結束任期。董事長陳郁秀的態度再次被檢視，有董事認為其領導能力有問題，但曹文傑則強調陳郁秀從頭到尾「充分授權，充分尊重」，自己也並未與陳厚裕不合。

公廣集團固然必須唯持其獨立性，但公視及華視擁有半官方色彩也是事實，政黨黑手始終形影不離，若隱若現。此前公視董事會難產長達三年成為國際醜聞，政府單位告公視董事的官司也才落幕不久，現在又冒出人事風波。如何搞定問題、一勞永逸？官方、學界都應積極正視。

(中國時報)