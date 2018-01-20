國立大學法人化 打國際盃

2018年01月20日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台南報導 ／台南報導

「未來要打國際盃的大學，我們期待你們法人化，請國立大學勇敢出發！」教育部倡議國立大學法人化，表示如此才能真正解放大學能量、提升學術競爭力；不過校長表示，癥結在錢和人事，如何確認政府財務支持不變、人事權益不變，「大學和政府之間的信任感要再增加。」

教育部高教司司長李彥儀在大學校長會議第二天議程專題演講中，倡議國立大學法人化。她表示，高教短期靠經費可以拉高國際競爭力指標，如排名、論文數及國際大師等，但長期還是要靠大學法人化，才能真正解放大學能量、提升學術競爭力。

不再隸屬教部 深化自主

李彥儀說，大學自主是基於大學自我課責，而自我課責建立於績效而不是審計核銷程序，「唯有改變治理關係，才能深化大學自主與自我課責。」國立大學法人化，大學就不再是教育部所屬單位，而是自主的獨立法人；且大學校長不再向教育部負責，而由常設性治理會議選任與課責。

補助改為協助 額度不變

至於如何做到國立大學法人化，李彥儀認為，必須先建立模式與社會共識，再制度性修法，才能建立長久機制。政府對大學的財務支持額度不變，只是從補助改為協助；另外政府對原有公教人員資格任用權益也不變。

不過清華大學校長賀陳弘表示，教育部提出的兩個不變恰好是國立大學法人化的癥結所在，像日本大學法人化，政府財政支持逐漸減少；另外因年金改革，大學教師退休福利大減，對政府信任感大失，如何確認公教人員資格任用權益不變，是很大挑戰。

交大校長認同：世界趨勢

交通大學校長張懋中表示，大學法人化是世界趨勢，日本、法國都做了，美國哈佛大學的校名就有「公司」兩字，史丹佛大學則是「信託公司」，由各校董事會管理；但台灣的大學都要聽教育部，教育部就是大家的董事會，如此可能發揮各校特色嗎？

張懋中說，社會、世界變動，各校必須有特色、求進步，高教創新發明、多元呈現都靠法人化，否則全台都是「教育部大學」，若面臨重大衝擊，不論少子化或其他議題，大學恐一次全倒。

(中國時報)