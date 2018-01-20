小英盼拉大彈性薪資 教部：已在做

蔡英文總統昨出席大學校長會議，表示面對少子化及各項挑戰，大學應積極找出優勢，辦出特色。（總統府提供）

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中國時報
／台南報導

蔡英文總統昨出席大學校長會議，責成教育部籌財源改善大學教師薪資結構；教育部表示，現玉山計畫中已經在做改善大學教師「彈性薪資」與原本薪資差距不大的問題，而若給老師每年加薪超過36萬的部分，教育部將和學校平均分攤，符合總統賦予各大學校長更多彈性薪資空間想法。

蔡英文在演說上表示，面對少子化挑戰，大學不應執著既有規模跟經營方式，應該積極找出優勢、辦出特色，「否則投入再多資源也不足以讓大學永續發展」！

會後總統與校長座談，教部次長姚立德轉述表示，有校長提及年金改革之後，對大學教師很傷，「大學教師養成的時間久，退休金跟中小學教師不應適用同一套系統。」總統有注意到這個問題，並責成相關單位改善。

姚立德表示，總統希望教育部籌措一筆財源，讓校長有更大空間給予教師彈性薪資。但事實上玉山計畫留才部分，教育部先前已集結各方意見，做了比較大的改變，包括獲得高教深耕第二部分經費的學校，有最多20％的經費可以做為彈性薪資，獲得第一部分的學校，8％可以做為彈性薪資。

再者，如果各校願意給老師每年加薪超過36萬以上，增加的經費，由教育部與學校一比一共同負擔。「總統所說『賦予各個大學校長更多彈性薪資空間』，剛好也是教育部努力的方向。」

(中國時報)

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