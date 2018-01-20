竹中廢朝會 各校多不跟進

2018年01月20日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

台北市長柯文哲的母校新竹高中，日前校務會議決定自下學期起廢除朝會，除台中一中本學期起已推動「數位朝會」外，各縣市學校多未跟進，教育局與各校肯定朝會的生活教育功能，認為不宜廢止，但仍交由學校自行決定舉辦朝會頻率，目前各校多維持每周1至3次。

新竹高中指出，因應教育部去年通令全國高中職每周至少2天可延後到校，校方規畫每周2天上午7時30分前到校、3天8時前到校，但因朝會定於每周二上午7時30分，導致多數學生選擇周二晚到校以避開朝會，對參加升旗的學生不公平，加上學生與家長常搞錯2種到校時間及天數，產生接送問題，因此校方決議下學期起到校時間統一為7時50分，並取消朝會改以月會代替。

對於學校廢除朝會，新竹高中蔡同學說，他念書念得比較晚，可以晚點到校上課，取消朝會可讓學生有更充足的睡眠時間，學習效果更好。

王姓學生則認為，朝會只是頒獎、主任報告、唱校歌、發呆，感覺1個月1次比較能提升重要性。不過也有學生說，現在舉辦朝會的頻率已經很低了，廢除朝會與否其實沒什麼感覺。

事實上，台中一中早在這學期就開始推出「數位朝會」，學生只要在教室內上線就算參加朝會，讓每月4次的集合式朝會縮減為每月2次。校方指出，因每次舉辦朝會都浪費不少時間集合學生，才思考以更簡便做法取代朝會。

北市建國中學校長徐建國表示，去年2月起開始減少朝會次數，有重要事情宣布或頒獎才召開，從每月2次減少到上學期只開過5次，約每月1次，希望降低對學生學習的干擾。

各縣市教育局均肯定朝會是生活教育的一部分，不傾向全面廢止，但仍開放各校自行評估各種狀況決定舉辦與否。彰化女中校長鄭曜忠認為，朝會可以有彈性，但不能廢除，朝會不只是升旗，也是獎勵學生、凝聚班級感情的時間。武陵高中校長林清波也說，朝會是生活、生命、人格的教育時機，讓學生和學生、學生和老師有溝通、互動的好時機，不宜輕言廢除。

(中國時報)