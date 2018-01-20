扁藉中監打蔡團隊 嗆組黨一邊一國

2018年01月20日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

台中監獄針對前總統陳水扁15日北上探望前總統李登輝，19日發文陳水扁並列舉扁去年11月北上看畫展、12月弔唁立委柯建銘母喪及日前探望李登輝等三事件，都違反保外就醫規定；陳致中不滿表示，父親這些都是人情義理的行為，竟被中監認定違法，還嗆聲要扁檢討改進，「難道以後必須軟禁在家嗎？」、「法務部不要吃人夠夠！」

據悉，陳水扁為此氣得在和友人的LINE群組裡揚言，「請問這樣的『蔡（蔡英文）德（賴清德）三（邱太三）』政府還有力挺的必要嗎？請問另組一邊一國新本土政黨是否時候到了？」

綠委說組黨是扁權利

對此，民進黨立委陳亭妃表示，中監的發文的確有點過當，就算不是阿扁總統，每一個保外就醫的人，都應該要有自由活動的基本空間，如果受限在一定空間內，病也不會好，那跟被關在監獄裡面又有什麼兩樣？

至於打算籌組「一邊一國」本土政黨，陳亭妃認為，應該只是看到公文之後的一時氣話。曾是「一邊一國」連線的立委王定宇則低調表示，籌組本土政黨是阿扁總統的權利，但他必須要再了解細節，向陳水扁再求證，現階段不方便作出評論。

中監公文一開始就重申扁保外就醫以醫療為主，應遵守去年中回覆參加社區職能治療活動疑義案時，所切結同意事項及保外就醫規定，特別是允諾離開住處時，均應事前向中監申請；公文還列舉3件違反保外就醫規定情事，還說日後參加對外活動採「家人活動從寬、其他活動從嚴」原則，提醒扁保外就醫以醫療為主，「切勿一再自誤」。

陳致中反問軟禁嗎

中監特別提到扁近來參加活動被媒體播送，引發外界對其病況及保外就醫必要性質疑，為此要求扁今年起按月增加提出在原醫療團隊以外醫學中心就診，附上檢查診斷證明書，以利辦理後續展延保外醫治作業，以昭公信；此公文引起扁家強烈不滿。

陳致中19日晚間發LINE訊息批評台中監獄，並不滿指出，柯建銘母喪私下弔唁，「這是人情義理，叫做違法？」他質疑2位生病的前任總統互相關心、惺惺相惜，「這是台灣人最珍視的人情味，叫作違法？」他反嗆：「所以以後必須軟禁在家嗎？」

(中國時報)