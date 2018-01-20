陸譴責拿M503做文章 我籲速協商

2018年01月20日 01:42 中國時報 楊家鑫 、 陳祐誠 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

針對民進黨政府以大陸啟用M503相關航線為由，卡住陸方申請176班春節加班機，大陸民航局昨日批評，「對這種罔顧兩岸人員往來尤其是台胞返鄉過節需求的做法，漠視兩岸人民福祉，傷害兩岸人民感情的行徑，我們予以譴責。」我方民航局和總統府則呼籲大陸盡速展開協商。

大陸民航局19日表示，台灣當局置兩岸同胞利益於不顧，拿M503航線大做文章、拿台灣民眾的人道需求做籌碼，對大陸採取所謂的「報復」，最終受損害的將是兩岸航空公司和兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。「對此產生的一切後果，應由台灣當局承擔。」

大陸民航局呼籲台灣有關部門，尊重兩岸人員往來和台胞台商春節返鄉需求，尊重兩岸就春節加班達成的共識，盡快批覆兩岸春節加班。

民航局有沒有想過可能遭到陸方報復、反制？或是影響到兩岸定期航班？民航局副局長何淑萍表示，「不回答假設性問題」。她說，中國東方航空、廈門航空2家業者的申請是暫時未核准，接下來會評估並彙整各單位意見，再做最後決定。

何淑萍強調，M503北向及W航路未經兩岸溝通確認，仍有飛安疑慮，在兩岸春節包機審核上，東航、廈航的申請目前還沒有核准，「過去的飛航記錄，不代表未來沒有飛安風險」，飛安不能有任何妥協。

她指出，關於台商可能遇到返台困難的問題，民航局歡迎其他陸籍業者申請加班機，也樂見國籍航空可以多配合疏運，希望此事兩岸還是能多溝通協調。

此外，總統府發言人林鶴明昨呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商，化解此一事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。

(中國時報)