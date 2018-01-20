波蘭破獲詐團 48台陸嫌被捕

波蘭檢方破獲跨國詐騙案逮捕48名台灣及大陸人和2名波蘭人，歹徒得手金額約180萬歐元。（摘自policja.pl的twitter網站）

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中國時報
／綜合報導

詐騙集團又讓台灣丟臉丟到國際。波蘭檢方18日召開記者會，指在當地破獲一個國際詐騙集團，成員共有48名台灣及大陸人和2名波蘭人，他們設置電信機房，在1年內電話跨海詐騙多名大陸民眾，不法所得達180萬歐元（約新台幣6500萬）。若被判刑，最重可能面臨15年徒刑。這是台灣詐團首度在波蘭被查獲。

最重面臨 15年徒刑

目前外交部正派駐波蘭代表處人員前往了解，並與波蘭政府相關單位聯繫確保國人基本權益。刑事局國際科表示，本案非我方提供線索，已密切掌握嫌犯動態。

據外電報導，該詐騙集團沿用老梗，跨海打電話給大陸受害者時，謊稱是當地警方人員，威脅他們立即依照指示轉帳，否則可能遭稅務調查。

波蘭警方18日搜查位於首都華沙、東南部文化古城克拉科夫（Krakow）和東部大城盧布林（Lublin）3地的5棟豪宅別墅，破獲該詐騙集團，逮捕2名集團首腦，其中一人是波蘭女性，另有48名嫌犯來自台灣及大陸。

波蘭警方指出，在搜索的過程中，還起出M16步槍和霰彈槍，在完成所有與搜查有關程序步驟之後，所有被拘留的人員將被帶到盧布林地區檢察官辦公室，接受訊問和調查，並在完成相關審判程序後，會提供更詳細資料。

根據波蘭當地法律，若嫌犯涉及詐騙，可能面臨最重15年的刑期。由於涉案的台灣嫌犯人數眾多，外交部駐波蘭代表處已著手了解，希望在第一時間掌握台灣嫌犯資訊。

逮2首腦 波蘭女在列

迄今台灣詐騙集團近年頻頻在海外犯案，嚴重損害了台灣在國際間的名聲和形象，包括肯亞、埃及、土耳其、南韓、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、越南等國，都有他們犯案的紀錄。

每次台灣詐騙犯在海外被捕，駐外官員就亟於交涉，由於和駐在國並無邦交、加上未簽署司法互助協議，這些嫌犯被遣送出境後，多半會被遣送至大陸受審。

(中國時報)

今年…已有134詐嫌境外落網

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