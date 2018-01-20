陳世憲仰藥 控遭栽贓

2018年01月20日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 呂素麗 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

涉嫌租用香港籍貨船「方向永嘉」在公海駁油給北韓的高雄商人陳世憲，日前被檢方諭令150萬元交保，還被法務部首度以《資恐防制法》切斷金流，陳19日在家吞安眠藥自殺，送醫不久後出院，他見到媒體大吐苦水，喊冤被大陸栽贓，稱自己不可能賣油給北韓，還怒嗆台灣人是孬種，只會欺負自己人。

對於陳的動作，法務部政次陳明堂表示，法務部依相關事證提報審議會通過，給予依資恐法制裁，程序完備沒有瑕疵，且依國際化及反洗錢、打擊資恐觀點，陳不服，可尋求救濟，他呼籲國人應遵守資恐防制法相關規定。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝也表示，陳世憲於偵訊中強調不知他的油品是賣給北韓，檢方對其指控大陸栽贓一事不予評論，但明確涉偽造文書，檢方是依涉犯刑法行使業務登載不實文書罪偵辦。對陳此舉相當關切，不會影響偵辦腳步，並由承辦檢察官視需要是否採取防護措施。

高雄市消防局19日上午10時2分接獲1名女性報案，指住鹽埕區的陳世憲吞安眠藥自殺，即派救護車前往，但4分鐘後又接獲疑為同一人電話，指家屬已自行將人送往大同醫院救治。

陳約10時40分送抵醫院，醫生建議他留院觀察，但家屬認為他生命跡象穩定要求返家，陳在中午由親友陪同離院，戴著口罩的陳見到大批媒體，突然拿下口罩大聲喊冤說：「我是被大陸栽贓，我不可能賣油給北韓！」一旁家人要他不要再說，還一直摀著他的嘴巴。自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)