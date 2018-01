川普周年成績 評價兩極化！《時代》雜誌預言成真：美利堅分裂國總統

2018年01月20日 04:10 中國時報 王嘉源 /綜合報導 /綜合報導

美國總統川普20日就任屆滿一周年,他於18日前往賓州科拉歐波利斯一家起重機設備製造廠,為共和黨國會議員候選人拉抬聲勢。川普得意地表示,他的減稅計畫吸引許多美國企業回國投資。(美聯社)

美國總統川普執政一周年大事紀

經濟復甦向上,中東心頭大患「伊斯蘭國」(IS)瓦解,重要競選承諾也逐一被實現。這樣的成績對於一般總統來說,絕對是了不起的成就,且必然反映在支持度上,但對非典型美國總統川普而言,執政首年支持率卻屢創新低,民眾評價也兩極化,印證了《時代》雜誌2016年底對他的預言:「美利堅分裂國總統」(President of the Divided States of America)。

經濟復甦 支持率不埋單

拿經濟來說,美國國內生產總值(GDP)增長率3年來首次連兩季升至3%以上,去年創造近200萬個新工作,就業市場穩定增長,失業率降至4.1%,為近17年來最低點。川普當選以來,道瓊工業指數更由19000點一路上漲到超過26000點,美國財富至少增加5兆美元。

《華爾街日報》近日調查,經濟專家多認為川普對創造就業、GDP增長和股市上漲等經濟表現,具有「部分」或「強大」貢獻。其中,推動放鬆監管、稅改法案等,對促進經濟增長很重要。

美國民眾也不是感受不到,去年12月一項民調,受訪者對川普的經濟成績單滿意度有40%,較其整體支持率高出8個百分點。「蓋洛普」最新公布的調查則顯示,川普就任以來,平均支持率39%,為歷任美國總統中執政首年支持率最低的一位。

到處放火 得罪一堆國家

川普民望低,不在於政策跳票,而多半出在行事風格爭議多,並得罪了一大堆國家,讓美國的領導威望大損。川普打出「美國優先」原則,退出《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP),形同將亞太地區領導權拱手讓人;退出《巴黎氣候協定》,亦被批評是在扯全球對抗氣候變遷的後腿;提出在美墨邊境興建隔離牆,揚言撕毀《北美自由貿易協定》(NAFTA),也導致美國與鄰國墨西哥關係緊張。

種族歧視 對立情勢增加

川普還每每發表爭議推文,到處放火。在朝鮮半島核危機上,川普與北韓領導人金正恩口水戰,甚至嗆聲要後者領教前所未見的「烈焰與怒火」,令緊張局勢火上加油。近日川普的「糞坑國家」論,則讓被點名的非洲國家及海地等氣得跳腳,質疑他是種族歧視者。

在國內,川普帶有種族歧視的發言早就不勝枚舉。去年8月,維吉尼亞州夏洛茲維爾為了遷移南北戰爭時期的南軍名將李將軍的銅像,爆發種族衝突事件,但川普「各打五十大板」,挨批縱容白人至上主義者。前年底川普的勝選凸顯美國的兩極分化,他證明自己是非典型政治人物,雖然右翼死忠支持者叫好,國內種族對立跟政治分裂卻不降反升。

上台一年來,川普政府負面新聞不斷,「通俄門」調查更如影隨形,也加深了對所謂「深層國家」(Deep State,又譯為暗勢力、國中之國)的討論。這意思是說,雖然川普當上總統,但在政府表層下隱藏著一股難以撼動的建制派勢力,這些政治老手為保護其既得利益,自成一國,「局外人」的川普拿它莫可奈何。

深層國家 要讓川普難看

在「通俄門」調查中,機密消息頻頻被走漏給紐時與華郵等媒體,令川普大感驚訝,懷疑是情報體系洩漏出去的,目的是要讓他難看。另外,川普又有令不出白宮的感覺,官員也動輒走人,只要這個「深層國家」不打破,川普拚連任還有一番苦戰。

