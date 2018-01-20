反川施政夠猛 挺川國力衰落

2018年01月20日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓19日電 ／華盛頓19日電

美國總統川普20日就職滿1周年，各方褒貶不一。支持者認為川普過去1年歷經大小戰役，未偏離施政方向，讓人信心大增；批評者以為川普治國非取決於願景，而只是為滿足個人心理。

競選期間任川普亞裔委員會顧問委員、現為美國亞裔共和黨全國委員會執行主任的李志剛告訴本報，川普剛上任時，大家擔心他這政治菜鳥會偏離方向，但他逐漸步上正確道路，特別是減稅，讓大家鬆了口氣。1年下來，大家對他多了很多信心，「我們對後面這3年非常期待。甚至對下一任期，也非常期待。」

李志剛指出，川普貫徹他的選舉主張，承認耶路撒冷是美國政府的政策，但歷屆總統都未實踐，川普去執行，更加說明他的魄力。在中美關係上，美國過去是經濟促進政治，川普認為不對，應以政治來糾正經貿；同樣的，他當選後與台灣蔡英文總統通電，1年來也證明只是策略調整，戰略未變。

李志剛認為，川普會為自己立下總統足跡，為共和黨作典範；川普雖粗糙或有時缺琢磨，但美國社會需要這樣一帖猛藥。

美國外交學界著名的「中國通」華府智庫威爾遜國際中心季辛吉中美研究所主任戴博，則側重從中美和國際關係觀察川普就職1年。戴博告訴本報，中美關係目前面對的情況是過去未曾經驗過的，川普把中美想成競爭關係是對的，中美原為競合關係，但歷屆共和黨和民主黨總統都盡可能讓合作大於競爭，幾十年下來證明這是一個不可繼續的政策，「美國和中國的競爭，比美國和中國的合作重要」。

戴博說，川普第一年在南海的自由航行是低調的；經濟方面，焦點放在中美貿易逆差上。實際上，無一經濟學家認為貿易逆差是重大經濟問題，投資和互惠才是。川普是否會對中國貿易採取行動，「我們拭目以待。」

他認為，川普過分強調「交易性」和習近平私交的中美關係；白宮和國務院亞太官員1年後尚未全悉到位，都令人擔心，「他第一年表現，我肯定不會給打特別高的分數。」

在國際關係上，戴博認為，川普否定二戰以來歷屆總統把美國作為世界領導者，推動民主價值觀的信仰，而強調美國第一，但沒說什麼是第二、第三？

戴博表示，川普從未說明，美國再次偉大和美國國際地位的關係為何?「在他領導下美國軟實力和名譽一落千丈。」

至於美國國內，政治文化和信仰面臨1860年美國南北戰爭以來最嚴重的危機，但戴博認為社會分裂是美國長期現象，「火早就在那裡，川普只是比其他政客更會火上澆油」。

戴博說，美國相對衰落已是一個現象，無論誰做總統，保持超級大國地位已不可能。他認為，許多國家對美國仍有期待，「我覺得川普當4年總統，美國還有望恢復國際名聲；8年的話，美國想恢復國際名聲，希望不大。」

(中國時報)