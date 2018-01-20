美國收傘自保 盟邦自力救濟

2018年01月20日 04:10 中國時報 季節 ／特稿 ／特稿

川普上台，強調美國優先，先後退出《跨太平洋夥伴協定》和《巴黎氣候協定》，並誓言不再對盟國讓利！美國最大的3盟邦：德國、英國、日本，都不得不努力調適，習慣不一樣的美國。

德國46%的GDP來自出口，遠超過其他主要國家，但二戰的侵略歷史，使戰後德國不願承擔維護全球秩序的責任，和平主義與不干涉主義高漲，享受美國建構的安全保護傘與全球經濟體系。但川普上台後美國政策改變，德國也跟著調整，梅克爾才會說德國可以依賴美國的年代已經結束，歐洲人必須掌握自己的命運。

如果不能讓歐洲內部秩序穩定，德國也難以成功維護現在的全球體系。因此德國加強與歐洲各國合作，並因應俄羅斯帶來的威脅。川普對歐盟和北約的冷漠，也促使法德開始領導歐洲統合。

英國則因為意外的脫歐，與美國調整了新的關係。英國政府希望複製布萊爾與小布希間的關係，梅伊也把自己當成憂慮的歐洲與任性的美國之間的橋樑。但因川普狂傲不羈的發言，英國民眾大多對川普不存好感，特殊的國與國關係因此沒有實質進展。

至於日本，原本對川普勝選感到驚恐，因為他在選戰期間大肆抨擊日本操控匯率，質疑日本對美貿易順差，主張日本要為留下美軍基地付更多錢。

隨後日本安倍政府快速採取兩大策略因應，一是討川普歡心，另一是設法跟川普以外的其他美國政要來談判。選後安倍很快見了川普，還交換禮物。而在川普就職後舉行首次雙方會談，安倍手被川普捏痛，露出不可思議的表情，象徵著美日之間的關係。

第二個策略是將川普從關鍵政策問題抽離。日本擔心川普會以安保來要脅日本在經貿議題讓步，因此日本設法在不同的管道與美國談經濟和安全政策。

(中國時報)