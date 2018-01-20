「王牌」超自戀 愛曝光、難相處

2018年01月20日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

川普入主白宮前，集電視明星、企業家、董事長、總裁等身份於一身，去年又成為《時代》雜誌風雲人物。不少心理學家認為他具有「極自戀的人格」，這種特質也清楚表現在他的人際互動上。他在父親喪禮上致辭，起先說自己很難接受這一天，但接著便提到父親此生最大的成就，就是培養「這麼有錢且有名的兒子」！

川普的祖父杜朗普（Friedrich Drumpf）1885年從德國前往紐約謀生並取得美國公民身分，遂將姓氏改為Trump，意思是王牌。川普自賓州大學華頓商學院取得經濟金融學士學位後，進入父親的房地產公司工作，最終成為一名成功地產商。

90年代初期房市不振，川普的公司宣告破產，個人財務也瀕危。他開始經營博弈事業，透過參股或收購買下大西洋城幾個賭場，包括泰姬瑪哈賭場，並成立「川普旅館賭場集團」加以管理。然而經營不善，獲利全部用來付貸款利息，該公司1996年上市後一路虧損，最高曾負債18億美元。

川普在商場大起大落，卻總能鹹魚翻身。2004年他進軍電視圈，搭上實境節目熱潮，成為「誰是接班人」節目主持人。在節目中，10餘名年輕男女彼此較勁，希望獲得進入川普企業工作的寶貴機會，以及25萬美元年薪。每周節目尾聲，川普會剔除一位參賽者，對他說那句家喻戶曉的口頭禪：「你被開除了。」從媒體業他學會先聲奪人和譁眾取寵，這兩項招數也被他運用在日後的總統競選上。

川普雖年逾70，卻沒有和網路時代脫節，非常熱愛用推特發文。他在2012年11月10日的一則推文說，「我愛推特…這像是擁有自己的報紙…不用負擔虧損」。

美國西北大學教授亞當斯說，川普擁有兩大顯著的人格特質，分別是極高的外向性和極低的友善性。前者意味他喜愛媒體曝光，創造存在感和不斷追求名利回報的個性。極低的友善性表示，他是個不好相處的人，這也說明白宮第一年官員如過江之鯽不斷換人。不過，他能分析局勢利弊，適度改變立場以迎合大局。高度韌性，先聲奪人，譁眾取寵足以說明川普的人格特質。

(中國時報)