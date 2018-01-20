松菸開3槍 槍手3小時落網

2018年01月20日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

北市松山文創園區又傳出槍響，19日下午林嫌對空連開3槍，犯後搭計程車轉乘高鐵逃逸，警方在高鐵台南站將他逮捕到案。（左圖，警方提供）警方隨後並在林嫌搭乘的計程車內進行採證工作。（上圖，林郁平翻攝）

38歲男子林志遠，19日下午1時許，持衝鋒槍在北市松山文創園區外，對空至少開3槍，隨即搭計程車轉高鐵南下，警方通報在高鐵台南站月台將林緝獲，起出作案衝鋒槍和子彈16發。林供稱，大陸友人表示有工程糾紛，以10萬元代價叫他去開槍，警方不排除與去年富邦建設遭槍擊有關，全力偵辦中。

辯工程糾紛 10萬受雇

警方調查，林嫌住在台南，有槍砲、毒品等前科，前晚搭客運北上，住蘆洲旅館。下午1時許，頭戴棒球帽、著黑色帽T的林嫌，坐計程車抵達文創園區旁的菸廠路後，先在路邊猶豫一陣子，然後又攔了一輛由徐姓男子駕駛的計程車，要徐先開到對面等待，隨即從背包內掏出一把衝鋒槍，對空開了3、4槍，再跳上徐男的車逃逸。

警方獲報趕到現場，在路邊找到3枚彈殼及1顆未擊發子彈，調閱監視器發現林嫌的帽子、衣服、背包上都有adidas的標誌，特徵極為明顯，並找到徐姓運將。

徐姓運將心有餘悸地表示，當時目擊林嫌開槍，林嫌上車後槍口還對著他，要他「開快一點」。徐說，林表示要南下，所以就將林送到高鐵桃園站，警方查出林買了張到台南車票。

因於文創大樓內的富邦建設，去年11月因土方工程遭歹徒開槍警告，警方查出2個幫派為了覬覦土方利益對該公司不滿，而對翁姓槍手雖在上月落網，但專案小組仍未揪出幕後教唆者，懷疑槍擊案並不單純，刑事局隨即通報鐵路警察局會同台南市警方進行攔捕。

攜衝鋒槍 搭高鐵南下

台南歸仁分局員警在下午4點15分，果然在台南站月台發現特徵相符的林嫌，旋即將他壓制逮捕，並從其背包內起獲蠍式衝鋒槍1把、彈匣2個、子彈16顆及1枚彈殼等證物，也幸好林未持槍反抗，否則後果不堪設想。

信義分局隨即派員南下將林嫌押回台北偵訊。林先供稱是找不到報復對象，才對空鳴槍洩憤，後又稱受雇開槍，警方將持續清查其背後藏鏡人身分以及開槍動機。

(中國時報)