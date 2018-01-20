親手做蛋糕 留下甜蜜回憶

2018年01月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 、呂筱蟬、 賴佑維 ／桃園報導 、呂筱蟬、／桃園報導

以長崎蛋糕聞名的金格食品，斥資上億元在蘆竹打造環保綠能觀光工廠「卡司蒂菈樂園」，糕餅業者白木屋也擁有自身的觀光工廠「白木屋品牌探索館」，2者都有DIY體驗課程和限定版伴手禮，和近年重新開張的大溪老茶廠，好吃又好玩，走一趟就能帶著滿滿回憶和伴手禮回家。

卡司蒂菈樂園 充滿童趣

金格長崎蛋糕觀光工廠有個夢幻的名字「卡司蒂菈樂園 Castella Land」，集結透明化的工廠產製、DIY親子體驗手作課程、以及輕食餐飲和伴手禮商品區，讓同遊的親子享受愉快的甜點美食時光，園區內的DIY課程最深受大小朋友喜愛，長崎脆餅小屋、彩繪糖霜餅乾和繽紛馬卡龍、蛋糕推推樂、盆栽蛋糕、以及冬季假日限定的新鮮草莓派等，讓遊客發揮豐富的想像力、激發無窮的創造力，製作獨一無二的個人糕點帶回家享用。

白木屋探索館 五感行銷

白木屋品牌探索館則透過玻璃櫥窗展示精緻的糕點，最具人氣的DIY則是蛋糕體驗課程，每日固定時間開放民眾參加，不論是喜愛甜點的大人，還是充滿好奇心的小朋友，都可以體驗製作獨一無二的蛋糕。商品生產線參觀，可以近距離參觀銅鑼燒等伴手禮的製作過程，以及透過透明櫥窗直擊員工進行蛋糕製作、加工、包裝、巧克力裝飾，以「五感行銷」讓參訪者留下深刻印象。

大溪老茶廠 打卡新熱點

大溪老茶廠歷經製茶風光，興盛時期24小時不間斷作業，1年最多生產600英噸紅茶。隨著時代轉變，台灣農林公司在1995年將老茶廠關閉，但老茶廠重新開張後，找到新生，也成了遊客中的熱門景點，尤其2樓超熱門拍照景點是整排日式風格的窗戶，也是當年製茶需要大量空氣而設計，如今保留下來的窗戶，反而產生特色，也因為窗戶產生的光影變化，成打卡和拍婚紗聖地。

(中國時報)