親手做蛋糕 留下甜蜜回憶

卡司蒂菈樂園內的DIY課程深受大小朋友喜愛，製作獨一無二的個人糕點帶回家享用。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
、呂筱蟬、／桃園報導

以長崎蛋糕聞名的金格食品，斥資上億元在蘆竹打造環保綠能觀光工廠「卡司蒂菈樂園」，糕餅業者白木屋也擁有自身的觀光工廠「白木屋品牌探索館」，2者都有DIY體驗課程和限定版伴手禮，和近年重新開張的大溪老茶廠，好吃又好玩，走一趟就能帶著滿滿回憶和伴手禮回家。

卡司蒂菈樂園 充滿童趣

金格長崎蛋糕觀光工廠有個夢幻的名字「卡司蒂菈樂園 Castella Land」，集結透明化的工廠產製、DIY親子體驗手作課程、以及輕食餐飲和伴手禮商品區，讓同遊的親子享受愉快的甜點美食時光，園區內的DIY課程最深受大小朋友喜愛，長崎脆餅小屋、彩繪糖霜餅乾和繽紛馬卡龍、蛋糕推推樂、盆栽蛋糕、以及冬季假日限定的新鮮草莓派等，讓遊客發揮豐富的想像力、激發無窮的創造力，製作獨一無二的個人糕點帶回家享用。

白木屋探索館 五感行銷

白木屋品牌探索館則透過玻璃櫥窗展示精緻的糕點，最具人氣的DIY則是蛋糕體驗課程，每日固定時間開放民眾參加，不論是喜愛甜點的大人，還是充滿好奇心的小朋友，都可以體驗製作獨一無二的蛋糕。商品生產線參觀，可以近距離參觀銅鑼燒等伴手禮的製作過程，以及透過透明櫥窗直擊員工進行蛋糕製作、加工、包裝、巧克力裝飾，以「五感行銷」讓參訪者留下深刻印象。

大溪老茶廠 打卡新熱點

大溪老茶廠歷經製茶風光，興盛時期24小時不間斷作業，1年最多生產600英噸紅茶。隨著時代轉變，台灣農林公司在1995年將老茶廠關閉，但老茶廠重新開張後，找到新生，也成了遊客中的熱門景點，尤其2樓超熱門拍照景點是整排日式風格的窗戶，也是當年製茶需要大量空氣而設計，如今保留下來的窗戶，反而產生特色，也因為窗戶產生的光影變化，成打卡和拍婚紗聖地。

(中國時報)

來去澀水社區 揉茶玩陶藝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。