來去澀水社區 揉茶玩陶藝

澀水社區為日月潭紅茶重要產區，揉茶DIY是社區紅茶工廠重要的服務與教育課程之一。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣魚池鄉澀水社區在921地震後重建產業，社區協會凝聚庄民共識，合組聚落型觀光工廠，提供揉茶DIY、陶藝DIY及生態解說導覽，在中台灣擁高知名度，除吸引企業、社團或家庭前來體驗，也成各地社區示範點，許多大陸政要還專程造訪觀摩。

921災區重建 最佳典範

澀水社區位在魚池鄉最北端，與埔里鎮桃米里接壤，55戶民宅有35戶在921地震中全倒、6戶半倒。災後百廢待舉，村長蘇水定與庄民胼手胝足，2003年完成家屋重建，並鎖定紅茶與陶藝作為產業重建方向，在中央地方各單位協助下，2005年經濟漸復甦。

社區陶藝教室及製茶工廠陸續建置，時任農委會特生中心主任的生態專家彭國棟進駐，灌輸環境觀念、輔導居民重新認識生動植物，並透過訓練取得解說員認證，重生後的澀水，結合紅茶、陶藝與生態，成了災區重建最亮眼的典範。

發展產業及生態 亮眼

2015年，蘇水定與社區青年陳秋坤及50多戶茶農，合組「魚池鄉紅茶生產合作社」並創「拾參村」品牌，並與澀水社區觀光工廠結盟，目前該工廠除常態駐有陶藝師陳雄鎮、蘇文凱及製茶師蘇義松等為遊客服務，知名書畫家王顯正，最近也將進駐。

澀水社區提供的服務包括揉茶DIY，此項因茶菁有季節性，需先預約且至少要有10人、每人300元；陶藝DIY，5人以上成行，每人250元，作品寄件運費需另計；生態導覽每位老師解說費1500元。

(中國時報)

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