香腸博物館 傳承飲食文化

黑橋牌「香腸博物館」內重現台南市海安路207號第一家黑橋牌門市。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

黑橋牌食品源於創辦人陳文輝1957年在台南運河旁俗稱「烏橋」處成立家庭式肉品工廠；1979年遷移到台南安平工業區成立全台第1家自動化肉品加工廠；2012年響應政府號召斥資近億元打造觀光工廠「香腸博物館」，希望藉由此一平台傳承世界香腸知識與飲食文化。

現代化製程 原景重現

香腸博物館館長林柏樾指出，香腸博物館的成立，主要是考量工廠活化及從工業生產轉型為觀光服務等因素，希望透過館內空間打造原景重現的展覽內容，與社會大眾分享一路走來的黑橋牌，並以世界的角度傳達香腸的飲食文化內涵。

林柏樾表示，黑橋牌食品希望透過參觀工廠的過程，讓每個人更了解食品製造的真實面貌，以及黑橋牌現代化製程的嚴謹，並能品嘗台灣原產香腸，感受府城在地的產業精神。

各國香腸文化 一次體驗

也因此，香腸博物館分為「展覽館」與「工廠參觀步道」等2個空間；其中，展覽館可以自由參觀，但工廠則因屬內部作業場域，參觀須提前預約。至於展覽館內還分「黑橋牌歷史展區」及「香腸文化展區」，除以一比一的尺寸重現當年陳文輝的工作室、重現台南市海安路207號第一家黑橋牌門市外，更有世界各國的香腸文化。

林柏樾還透露，五○年代台灣物資缺乏，肉類屬於奢侈品，為便於保存及幫助下飯，陳文輝開始嘗試改良市面上乾鹹的香腸，堅持在清晨時分採買當天新鮮現宰的豬肉來醃製香腸，如此不僅能夠保留豬肉原生的肉汁水分，又將鹹味改良為香甜的台式口味，不僅口感特佳，香甜的滋味更在府城一炮而紅，成為現今台灣香腸的創始者。開放時間：周二至周日上午9點30分至下午5點30分免費參觀，公休日：周一（若遇例假日順延一天公休），地址：台南市南區新忠路2號。

(中國時報)

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