親子遊城堡 動手做鳳梨酥

2018年01月20日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

開幕僅2年多的黃金菠蘿城堡，由知名糕點品牌「維格餅家」經營，8層樓建築外觀像座歐式城堡，門口擺放的公仔及精心設計的裝潢別具童趣，相當適合親子共遊，4月底前預約導覽完全免費，體驗鳳梨酥也只要半價100元，十分划算。

裝潢童趣 外觀氣派

維格餅家成立於1992年，因採用創新經營手法，在百年老店林立的糕餅業闖出一片天，2年前在高雄愛河中游畔的同協路，打造「黃金菠蘿城堡」觀光工廠，融入互動科技、鳳梨酥DIY體驗行程，提供親子知性又富樂趣的遊戲空間。

一走進黃金菠蘿城堡，明顯感受業者的用心，氣派城堡外觀，不少遊客馬上拿起手機猛拍照，內部裝潢更是處處巧思，以鮮豔用色吸引小朋友們注意，免費開放空間包括1樓賣場、5樓文創賣場及7、8樓夢想餐廳；5樓賣場邊的球池遊戲區，更是孩子們的天堂。

體驗製作只需100元

導覽行程每小時1個梯次，每次約15分鐘，還有罕見的球型電視放映高雄各地美景，參觀鳳梨酥生產線時，更能品嘗由小火車載運、剛出爐的熱騰騰鳳梨酥。

若時間充裕，非常推薦報名鳳梨酥DIY體驗活動，在專業人員指導下，可親手製作6顆鳳梨酥，業者會協助烘烤完成，整個歷程約需1個半小時，而且今年4月底前為半價優待，DIY活動只需100元，比現場販售的鳳梨酥成品5顆180元還要便宜。

(中國時報)