通緝犯玩直播 警竟秀槍同樂

2018年01月20日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

實在誇張！毒品通緝犯林偉男，18日遭中和警分局南勢派出所員警逮捕後，與探視的友人在所內休息區抽菸、講電話、玩直播向1名女性友人告白，警員惠譯賢未制止，還一起抽菸，甚至掏出警槍供林嫌等人欣賞，影片被轉傳，引來撻伐，分局對惠員記過2次調單位，所長等5人也遭處分，但已重創警察形象。

被懲處的惠員，外型不錯，也是該派出所風雲人物，過去憑著不錯的英文能力幫助外籍人士，還曾破獲毒品案，被分局發布新聞表揚。沒想到，這回卻惹來大麻煩，令警政署相當震怒，未來恐怕影響分局長葉爾煙的出路。

林男因運送大麻被判刑2年未到案遭通緝，18日下午5時許，被南勢派出所員警盤查逮捕，林在訊問後等待解送偵查隊期間，6名友人至派出所探視。

銬有腳鐐的林嫌大膽在所內休息區抽菸、嬉鬧，友人還拿出手機直播，林更透過視訊向1名女性友人告白說：「在這茫茫人海中，我只想…」友人也一旁起鬨說：「進去前最後的泡妞時刻，臉皮超厚的，不泡夠不行！」

林等人誇張行徑，惠譯賢等4名警員雖在場目睹，非但未予制止，還與林嫌等人宛如好友般搭肩抽菸聊天，當林嫌對惠員說：「你的槍快掉了！」惠員竟直接取出警槍，在林嫌等人面前亮槍數秒才收回槍套。

直播影片被轉傳至臉書社團後，不到3小時即超過2萬人觀看，網友紛紛質疑「難道有關係就是沒關係！還可以在派出所內抽菸？」甚至炮轟說：「等著看好戲，警察完蛋了！」、「警匪一家親！」

中和警分局得知後即由督察組嚴懲嚴辦。依法務部函釋，禁止在公務機關內直播、拍攝，惠員等人在派出所內抽菸，也違反《菸害防制法》規定，決定將南勢所正、副所長依督導不周，分別記過1次處分，惠員記過2次改調警備隊，另3名員警未制止林嫌等人離譜行徑，違反人犯戒護規定，分別申誡2次。

(中國時報)