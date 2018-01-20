通緝犯玩直播 警竟秀槍同樂

23歲毒品通緝犯林偉男遭逮後，南勢派出所警員惠譯賢竟亮槍給林嫌看。（翻攝至黑色豪門企業臉書）

友善列印
中國時報
／新北報導

實在誇張！毒品通緝犯林偉男，18日遭中和警分局南勢派出所員警逮捕後，與探視的友人在所內休息區抽菸、講電話、玩直播向1名女性友人告白，警員惠譯賢未制止，還一起抽菸，甚至掏出警槍供林嫌等人欣賞，影片被轉傳，引來撻伐，分局對惠員記過2次調單位，所長等5人也遭處分，但已重創警察形象。

被懲處的惠員，外型不錯，也是該派出所風雲人物，過去憑著不錯的英文能力幫助外籍人士，還曾破獲毒品案，被分局發布新聞表揚。沒想到，這回卻惹來大麻煩，令警政署相當震怒，未來恐怕影響分局長葉爾煙的出路。

林男因運送大麻被判刑2年未到案遭通緝，18日下午5時許，被南勢派出所員警盤查逮捕，林在訊問後等待解送偵查隊期間，6名友人至派出所探視。

銬有腳鐐的林嫌大膽在所內休息區抽菸、嬉鬧，友人還拿出手機直播，林更透過視訊向1名女性友人告白說：「在這茫茫人海中，我只想…」友人也一旁起鬨說：「進去前最後的泡妞時刻，臉皮超厚的，不泡夠不行！」

林等人誇張行徑，惠譯賢等4名警員雖在場目睹，非但未予制止，還與林嫌等人宛如好友般搭肩抽菸聊天，當林嫌對惠員說：「你的槍快掉了！」惠員竟直接取出警槍，在林嫌等人面前亮槍數秒才收回槍套。

直播影片被轉傳至臉書社團後，不到3小時即超過2萬人觀看，網友紛紛質疑「難道有關係就是沒關係！還可以在派出所內抽菸？」甚至炮轟說：「等著看好戲，警察完蛋了！」、「警匪一家親！」

中和警分局得知後即由督察組嚴懲嚴辦。依法務部函釋，禁止在公務機關內直播、拍攝，惠員等人在派出所內抽菸，也違反《菸害防制法》規定，決定將南勢所正、副所長依督導不周，分別記過1次處分，惠員記過2次改調警備隊，另3名員警未制止林嫌等人離譜行徑，違反人犯戒護規定，分別申誡2次。

(中國時報)

松菸開3槍 槍手3小時落網 女持鐵鎚砸雙親 父不治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。