動感之旅 和機器人玩鋼鐵擂台

蔡逢春手中拿的齒輪與機器人「鐵蛋」，是鎮店之寶。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／綜合報導

新竹市「春池綠能玻璃觀光工廠」，以環保、休閒概念，成功突破夕陽工業魔咒，成為新竹第1家經濟部核准的觀光工廠。國內發展機器人的翹楚祥儀企業，則打造「祥儀夢工廠」，讓機器人不再是冷冰冰的機器，會動、能演奏，還能玩鋼鐵擂台。

春池玻璃不讓玻璃業如同諸多傳統工業般被迫走入夕陽產業的命運，16年前導入環保玻璃藝術，以回收再生的彩色琉璃獲大陸官方青睞，2008年北京奧運，就用了80噸的亮彩琉璃搭建形象建物，在玻璃業界再創光輝歲月。

春池玻璃董事長吳春池投入上億元的研發費用，在10餘年前研發出新科技環保建材「亮彩琉璃」，為台灣工業廢棄物再生開創奇蹟，目前回收環保玻璃再生工程，每月回收量已達數百噸，除了為自家產業找到另1個春天，也為地球的永續做了貢獻。

「給我1顆齒輪，我可以轉動全世界」，來自新竹縣竹東鎮的蔡逢春從鐘錶公司技術員開始做起，1980年創立祥儀企業，產品從電動工具、伺服器馬達到齒輪箱製作，是微小精密機電的重要廠商，技術獨步全球。

「人會變老，生活上的不便一定會讓機器人成為陪伴的工具！」蔡逢春結合產業趨勢、教育文創、益智娛樂，開發30多種類型機器人，同時在2013年打造台灣首座祥儀機器人夢工廠未來館，這裡的機器人不是冷冰冰的機器，人型機器人會表演爵士鼓合奏望春風，還有全台唯一會動的鋼鐵人，另外，還能與多人共同上場的鋼鐵擂台等，甚至仿日本相撲的相撲機器人也能真實上場。

(中國時報)

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