寶泉甘味手造所 糕餅DIY鮮體驗

2018年01月20日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

寶泉甘味手造所提供甜點DIY體驗，大甲志工隊揪團製作花博杯子蛋糕。（王文吉攝）

台中豐原有糕餅之鄉美名，寶泉餅舖更以小月餅聲名大噪，第4代次女陳孟君，看好東豐旅遊線的觀光商機，於豐勢路上打造豐原首家糕餅DIY工廠「寶泉甘味手造所」，也為過路旅人提供免費奉茶及休憩的場所。

寶泉甘味手造所屹立於豐勢路起點，陳孟君說，當年她的阿公繼承父業，每天背兩籮糕餅，騎腳踏車，沿著這條路到東勢叫賣，店內陳設復刻的餅櫥鐵馬，還有檜木餅模，店外則有3公尺高的餅模招牌，象徵百年製餅精神。

寶泉餅舖開枝散葉，甘味手造所由第4代次女陳孟君掌舵，除伴手禮展售，也有販售咖啡、茶點等，另有糕點DIY體驗，平日採團體包班預約制，滿15人開班，假日則有公開班，可體驗手作花博杯子蛋糕、小腳丫軟餅裝飾及小倉玉，人數不限。

「粉紅色這個好好吃喔！」小朋友參加鳳片糕DIY體驗，忍不住先偷吃一口。家長在旁表示，小時候沒有什麼零食，都吃鳳片龜解饞，尤其神明生日或大拜拜，家家戶戶都會準備鳳片龜，最期待拜完收供品那一刻。

糕餅師傅陳順全表示，DIY體驗每人150至350元，除材料費外，並為孩子提供糕餅師的衣帽，團體包班還有大鳳片、迷你生日蛋糕裝飾，後者難度較高，都有專業師傅指導，要靠雙手做出屬於自己風格的甜點，不是難事。

(中國時報)