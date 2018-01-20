越南應召妹淘金 修圖騙很大

台北市新生北路一棟出租大樓近期傳出藏有「一樓一鳳」應召站，業者在論壇張貼女子清涼照。（陳鴻偉翻攝）

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中國時報
／台北報導

政府推動南向開放免簽，越南旅客人數暴增110％，2017年就有40萬人，但檢警發現，越南人來台犯案比例也急遽增加。裴姓男子與3名同夥，來台5天狂偷西門町周遭店家734件衣物；另有11名逃逸移工在應召集團安排下，在北市中山區大樓內，以一樓一鳳方式賣淫。越南犯罪集團大舉侵台，已成治安一大隱憂。

北市警方根據台北市調處情報，得知新生北路大樓疑有外籍女子賣淫，警方前往查緝，在7個出租套房內，查獲疑似賣淫的11名越南籍女子，應召業者在網路捷克論壇張貼廣告，附上遮住臉的女子清涼照片，強調優質小姐服務一流，「會讓哥哥你笑著離開」，收費1600至2000元不等。

但有男客消費後，發現裡面的越女姿色不佳，無論年齡、長相和身材都讓他極不滿意，憤而檢舉，警方搜索時，38歲陳姓嫖客準備離開，他向警方抱怨，進去後發現小姐不優，所以才會走人，並向警方討饒：「我沒買春不要抓我！」

越女則供稱，她們大都是逾期或逃跑的移工，透過同鄉介紹才來上班，每天足不出戶，3餐有人送便當，2000元可抽700元。

此外，以43歲越南籍裴男，以及黎姓、迪姓等3女為成員的竊盜集團，12日以觀光名義入境後，瘋狂行竊，他們在背包內鋪上鋁箔紙，藉此讓防盜裝置失靈，經調閱監視器，查出裴男等人涉有重嫌。警方前往旅行社，當場逮捕打算提前出境的4嫌，另查扣734件衣物，市價超過100餘萬，已依竊盜罪送辦。

(中國時報)

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