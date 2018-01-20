新南向 永平餐飲泰有特色

2018年01月20日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

永平工商為配合專業技能時代脈動，於105學年度成立泰式料理特色班，打造媲美五星級異國料理實習餐廳，主廚戴振孝帶領學生實作各種泰式料理，19日舉辦第一屆成果發表。校方表示，盼學生厚實實力，未來配合政府新南向政策，結合地方資源，泰式料理會有很大的發展空間。

永平工商校長黃耀祿表示，查詢經濟部商業司資料，全台有泰式餐飲除台北市大型飯店附設泰式餐廳外共有147家，其中117家位在六都。而在東京、紐約等主要城市，泰式料理也愈來愈熱門，泰式料理是都會型具有發展潛力的料理類別，調查發現全台高中職及大專院校餐飲科系，沒有專業教學，因此決定開設泰式料理專班培訓人才。

知名校友 返校教學

校方找來在法國藍帶廚藝學校曼谷分校泰式料理班進修歸國的主廚孫開宣，還有泰酷Thai Cook泰式定食主廚鄧喬安，傳授手藝及市場經驗，難能可貴的是他們都是永平工商餐飲科校友，抱持回饋母校的心，傳承學弟妹自身經驗，鼓勵一步一腳印學習。

永平工商的泰式料理特色班打造媲美五星級的「異國料理實習餐廳」，所有裝潢布置都直接取自泰國，主廚戴振孝帶領學生實作烹煮，推出色香味俱全的美味料理，如青木瓜鮮蝦沙律、泰式金錢蝦餅、肉糜粑粑絲、芭塔雅蒜香烤雞、打拋辣醬烤肋排、綠咖哩海鮮煲等菜餚，成果發表也邀請學生家長參與見證孩子們的學習，場面熱鬧。

手藝+外語 求職利器

校方表示，泰式料理特色班的學生，除培訓具專業技能外，鼓勵他們勤練外語等能力，畢業後不管是投入職場或自行開業，都有廣闊的道路可以選擇。

(中國時報)