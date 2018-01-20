擴展視野 竹市學童赴星交流

新竹市國際教育跨國學習活動，1月15日至19日移師在新加坡舉行，讓小朋友的國際視野從小扎根。（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市國際教育跨國學習活動，1月15日至19日在新加坡舉行，來自竹市各校29名小學生，到曾獲新加坡「最佳治校獎」的宏文學校，體驗跨國課程，並認識新加坡歷史建築文化，透過國際交流，把教室帶出校園，讓小朋友的國際視野從小扎根。

跨國課程 29人秀才藝

領隊青草湖國小校長許慶恭表示，此次新加坡的國際教育活動，讓師生有機會體驗新加坡重視傳統文化、藝術賞析與演繹的教育方式以及公民課程的內涵。

加上新加坡學校在課餘時間提供學生申請自由表演，安排學生才藝表演，宛如小型藝文展演，深刻感受生活處處是學生學習與展現成果的園地，如同南寮國小同學余彥儒所講的，我們的教室變大了。

市長林智堅指出，市府鼓勵學校結合在地社區，如青草湖國小獨木舟探索課程、龍山國小的天文生態探索等，希望能夠轉變傳統教學方式，改變不變的教室風景，讓孩子的學習面向更加活潑、多元。此外，市府也積極辦理學生國際交流活動，把全世界當教室，提升學生國際視野，拉近新竹市學子與世界的距離。

此次參與跨國學習的頂埔國小吳明哲與東門國小許芸睿說，新加坡學校班級人數和戶外課程都較多，作息時間與台灣有很大的差別，尤其許多課程都以全英語授課，感到很新鮮，而台灣學生使用繁體字，也讓新加坡學伴們相當崇拜。

星全英語授課 鮮體驗

東園國小陳亭儒則表示，交流團這次帶去台灣民謠「天黑黑」、「望春風」及舞蹈「擁抱世界擁抱你」，並以此介紹台灣文化給新加坡的學伴們，雙方都收穫滿滿。

(中國時報)

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