綠批預算被擋 藍稱經費未刪

2018年01月20日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市107年總預算遭擱置，市議會民進黨團19日抨擊因藍營阻撓，台74線增設大里霧峰匝道工程，徵收用地經費4億300多萬元無法動支，完工遙遙無期。國民黨團則表示，該用地取得預算是建設經費、不屬非必要經常性支出，不在黨團擬刪除預算範圍內，市民不需擔心。

建設經費 不在擬刪範圍

民進黨團總召李天生表示，107年總預算遭擱置，影響社福和重大建設，1月應進行台74線新增大里霧峰鑽石型匝道工程，卻因土地經費無法動支而無法辦理徵收，籲藍營不要再擋預算，讓大里人有條回家的路。

市議員張芬郁強調，當初跨黨派力挺台74號快速道路「鑽石型匝道」工程，地方引頸期待，中軟陸續有5000家公司進駐，憂心台74號道路交通會在大里打結。

國民黨團表示，市議員蘇柏興屢透過質詢為大里霧峰與南台中地區民眾請命，要求完成增設匝道建設，但市府今年面臨選舉才覺得重要而編列相關經費，建設經費不屬於非必要經常性支出，不在黨團擬刪除預算範圍內。

期程延宕 待總預算過關

對此，台中市交通局長王義川表示，包括大里霧峰期盼已久的台74線增設大里霧峰匝道計畫，中央已同意由交通部公路總局興建，市府配合編列預算於1月辦理土地徵收，因總預算尚未通過，期程勢必延宕，期待議會早日完成總預算審查，讓市政推動恢復常態。

至於何時重啟總預算審查？李天生表示，民進黨已有26名議員連署，也邀無黨聯盟、超黨派參與，盼農曆年前審查總預算案過關；李中則強調，歡迎民進黨連署開會，但關鍵在市長林佳龍，國民黨不接受已討論刪除的又重新來過。

(中國時報)