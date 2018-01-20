丹麥投資離岸風電 推學徒制

建國科大成培訓搖籃。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府推動離岸風電，不僅推廣綠色能源，也盼培訓在地人才，增加就業機會，19日與丹麥哥本哈根基礎建設基金、建國科大、中鋼，簽訂產學合作備忘錄，3方將攜手打造首創的「離岸風電維護運轉學徒制」，培訓種子教師與專才學生，表現優異學生還有機會赴歐洲進行技術證照訓練。

3方合作 培訓專才

彰化縣長魏明谷表示，彰化外海擁有全世界優良的風場，縣府招商斐然，綠能開發已經到位，亟需培訓綠能相關人才。這次透過合作案踏出第一步，很高興建國科技大學拔得頭籌，成為全台灣第1所在地培養風力發電機電技術人才的大學。

丹麥哥本哈根基礎建設基金台灣區計畫執行長侯奕愷表示，本土化最重要核心是人，這不僅是全台第1個完整維護運轉學徒制，也是全球首例由開發商與學校推動的案子。

侯奕愷說，和建國科大理工學院學者教授討論後，完成課程骨架，更開心的是獲得最具指標性的中鋼加入，維護運轉是長達20到25年的產業，未來要百分百在地化。

風場實習 國際考照

建國科大校長陳繁興表示，很榮幸搶到亞洲第1張門票進入離岸電廠，這項跨領域學程以工程學院學生為主，包括機械電機自動化、電子通訊等，前半段18個月在學校上課，後半段18個月則前往風場實習，並將學生視為正式員工，給予全薪資。

陳繁興指出，學生在接受訓練後可參與國際考照，除了在台灣，也可到世界各地風場工作。學校也會配合開設英文課程強化語文能力。中國鋼鐵公司執行副總王錫欽則表示，這次產學合作，將為離岸風電產業人才提供搖籃與舞台。

(中國時報)

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