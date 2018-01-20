汙水下水道費 市庫年增千萬

2018年01月20日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市從今年1月1日起優先針對事業、機關及學校用戶開徵汙水下水道使用費，目前已有25家業者成為公共汙水下水道系統用戶，事業用戶使用費收入概估每年約800萬元，加上機關及學校使用費收入，開徵初期市庫可望增加約1000萬元收入。

水利局指出，目前已有台北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市及嘉義縣開徵汙水下水道使用費，其中事業用戶的費率落在5到12元不等，部分縣市除按用水量計算基本費，也有按排放水水質計算處理費用；台南市則依自治條例規定，計算使用費費率為每度10元，並按自來水用水量計收，委託自來水公司隨水費代徵收汙水下水道使用費，提高繳費便利度。

民生用戶暫不開徵

水利局表示，「臺南市汙水下水道使用費徵收自治條例」經市議會同意，基於使用者付費原則，今年1月1日起優先針對事業、機關及學校開徵汙水下水道使用費，繳交此費用者免繳納水汙染防治費，一般民生用戶則不在這次開徵範圍。

水利局還強調，考量環保局部分列管事業，如醫院、醫事機構、餐飲業、觀光飯店、百貨公司及零售量販業者，排放的廢水水質與民生汙水類似，為減少放流水排入側溝影響周邊環境品質，開放其銜接公共汙水下水道系統，統一處理後再行排放。

汙水系統永續經營

水利局說，徵得費用將用於汙水下水道系統清查檢修、水質檢測、設備更新、自來水公司代徵手續費等營運管理相關事項，讓汙水下水道系統能夠永續經營。

(中國時報)