台大成大醫院 雙星聯防雲林

2018年01月20日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

台大雲林分院與成大斗六分院未來神經外科，不論醫師在哪、病患在哪，都能透過雙向影音通訊系統即時看病。（周麗蘭攝）

台大醫院雲林分院去年在衛生福利部「建立智慧醫療照護模式計畫」支援下，主動伸出友誼之手與成大醫院斗六分院資源共享，19日正式啟動「斗六雙星區域聯防」計畫，第一階段2家醫院的神經外科與整形外科，將互聘主治醫師以報備支援方式形成醫療人力大水庫，進行聯合值班，是國內醫療的一大創舉。

台大雲林分院、成大斗六分院分別於2003年與2005年到雲林擴展分院，2院距離2.7公里、車程僅7分鐘，在此計畫之前並無合作經驗。

神外整外 優先合作

2017年衛福部法令鬆綁，醫院間的「報備支援」，鼓勵取代管制，台大雲林分院長黃瑞仁向成大斗六分院釋出善意，簽訂合作協議，以神經外科、整形外科為起點。

黃瑞仁表示，踏出這一步看起來只是小小的動作，但其實克服很多醫界的藩籬、人的思維，國內醫療創新的作為就從雲林縣開始做起。

成大醫院主任秘書趙庭興也說，2家醫院屬不同醫療體系，但同屬教育部的國立大學醫院，淵源很深、默契也很好，加上主管機關樂觀其成，才能成就深度合作的重要契機。

遠距看診 造福病患

受邀觀禮的衛福部長陳時中表示，此一計畫能夠上路，若不是2院都對自己的品質有信心，不會把資料拿出來共享，專業之間會互相監督，有高品質的專業才有觀念與能力做這件事情。

「斗六雙星區域聯防」簡單說就是急重症資源共享聯合值班，配合即時雙向影音通訊系統，不論醫師、病人在哪一家醫院，即使是夜間或假日，也能及時遠距看診。

台大雲林分院表示，斗六雙星若能夠順利運作，台大虎尾分部與若瑟醫院也可仿效，目前在婦幼科已先展開合作。

(中國時報)