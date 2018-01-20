高市府減汙奏效 遭轟想太多

1位日本觀光客18日從壽山遠眺高雄市區一片灰濛，能見度極差，遠方高雄地標85大樓（中偏右）只能隱約看到身影。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

近日高雄再度霧茫茫，高市環保局卻稱多項減汙政策奏效，懸浮微粒不良率下降，已符合空氣品質標準，議會國民黨團總召曾俊傑質疑市府「自我感覺良好」，環團則說，市民已忍無可忍，要求政府施壓興達火力發電廠，停掉老舊燃煤機組。

國民黨批自我感覺良好

因秋冬季節性因素，高雄空氣品質近日惡化，各界猛烈砲轟，高市環保局急滅火，18日發新聞稿強調已加強應變，19日又宣稱，近4年來，空氣中的懸浮微粒（PM10）全市平均值已達空氣品質標準，降至每立方公尺65微克的國家標準以下。

環保局長蔡孟裕指出，透過制訂各項加嚴標準、協調興達電廠空品不良期間減煤2成、加強洗街等政策，高雄市懸浮微粒的PSI不良次數比例從2005年4.53％持續降至2017年0.03％，年平均濃度改善率也達27.8％。

「咁有？人民有感受嗎？」市議會國民黨團總召曾俊傑直批市府「自我感覺良好」，遲遲無法找出空汙癥結、對症下藥，花2億多免費搭公車只是治標，3個月後空汙依舊，預算不如拿來補助工廠改善製程，才是長久之道。

環團促關老舊燃煤機組

環團地球公民基金會強調，最近高雄AQI空氣品質指標狂飆超過170，前金測站細懸浮微粒小時值達每立方公尺142微克，比跨年夜北部富貴角測站測到的境外汙染最高值更嚴重，高雄人實在忍無可忍。

地球公民基金會副執行長王敏玲要求市府加速減煤，制訂生煤自治條例，並協調興達電廠，在汙染事件日緊急應變，停止最老舊的燃煤一號機組，另透過抑制用電，改善「南電他送」等失衡現況，別再犧牲南部民眾健康。

(中國時報)

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