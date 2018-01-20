師徒傳承 消防生力軍授帽

師徒傳承 消防生力軍授帽，象徵經驗傳承。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣消防局19日慶祝119消防節，今年首度舉辦完整的師徒制度，並由資深的消防員為新進同仁戴上防火帽，象徵經驗傳承。台東縣消防局長管建興強調，師徒制可以讓新進同仁盡快進入狀況，經驗迅速傳承，6個月後將會進行考核。

6個月後進行考核

消防局舉辦消防節慶祝活動，會中辦理新進、晉階人員授階儀式，表揚各項績優人員等，消防局本部還舉辦「鐵漢柔情．勇者無懼美展」，作品讓陽剛的消防局本部增添藝術氛圍。

台東縣長黃健庭表示，他剛上任時台東縣消防局僅164個員額，今年員額數已經增至364位，增加一倍有餘，部分幅員廣大的鄉還有2個消防分隊，讓消防人員可以更快抵達現場救災。

消防局表示，消防救災經驗非常重要，去年首度試辦師徒制成效良好，今年將有完整的考核，優秀的消防員都是各大隊的精英，帶領新進同仁將會更快進入狀況，2名師徒都排相同的班，經驗也能無縫接軌。

女會計樂當義消

擔任東河義消的廖慧華，通過義消火搶班結訓，昨天也獲頒證書。廖慧華正職工作是會計，兼任傳統舞、有氧舞蹈老師，雖然是女性，但也與男學員一同遠赴南投參加閃燃櫃實火訓練，她強調，火場真的很可怕，但男人做得到，她也做得到，學會火場救人，可以保護家人也能救他人。

(中國時報)

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