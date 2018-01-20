跨國交流 師生收穫滿滿

2018年01月20日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年積極推動國際教育，日前也由18位國中學生組成「跨國學習交流團」至美國庫柏蒂諾姐妹市文化交流，除了住宿當地家庭，也前往史丹佛大學巡禮，更走訪世界3大企業Apple、Google、Intel，讓學生直呼過癮。

教育處長李芳齡表示，為增長學生多元文化學習經驗、拓展國際視野，讓國際教育向下扎根，市府每年規畫中小學學生與美國庫柏蒂諾、日本岡山以及東南亞地區學校學生交流，進行跨國課程體驗學習，未來將帶領竹市更多的師生接待外國學生與參訪國外，透過國際學伴或筆友的聯繫，讓學習的空間無遠弗屆。

而美國跨國學習交流團是由新竹市各國中甄選18位成員，由光華國中校長宋雨親帶領出訪，期間安排住宿當地家庭，體驗當地生活文化，訓練學生獨立自主的成長機會。

學生也跟著寄宿家庭的新朋友分別到Kennedy Middle School和Monta Vista High School，進行融入式課程體驗學習，並至史丹佛大學及DeAnza College校園深度人文學術巡禮。

最特別的是，透過庫柏蒂諾新竹姊妹市協會安排，還安排跨國學習交流團走訪Apple、Google、Intel、Cisco、Portwell等高科技公司，1次參訪世界知名學府和3大科技廠，讓參訪師生們大呼過癮，直呼此次真是夢幻行程，是有錢也找不到的交流團，讓參與學生的國際視野大開。

(中國時報)