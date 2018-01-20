台積電辦托幼 市府盼扮領頭羊

台積電幼兒園台中園的室內佔地325坪，只收4班共106位員工子女，室內遊戲室空間超大，並採用安全認證的遊樂器材。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

台積電托兒所19日在中科15A廠開幕，預計可招收106位台積電寶寶，成為中科第1所企業自辦托兒所，由於收費合理、師資優，不用抽籤，員工還可留職停薪育兒，讓很多台中市家長羨慕不已。台中市政府盼由台積電扮領頭羊，帶動更多企業響應。

台積電幼兒園台中園在祥獅獻瑞中揭幕，由人力資源副總馬慧凡主持剪綵，她表示，台積電幼兒園台中園室內占地325坪、戶外103坪，開辦4班，可收托106名2至6歲的員工子女，每學期註冊費1萬8千元，月費9千元。

上班拚經濟，下班拚生育！台積電被譽為「上班、下班生產力都強」企業，每年約誕生2600位台積電寶寶，盧姓女員工生第2胎後，申請留職停薪2年，在家專心照料2名兒子，得知台中園開幕，搶頭香幫老大報名。

盧小姐說，跟其他私幼相比，台積電收費便宜許多，且師資比公立好，她打算等小兒子入學，再重回職場，在台積電不用擔心二度就業問題！從事金融業的方姓少婦表示，公幼要抽籤，中籤率超低，私立幼兒園也搶破頭，她跟先生是上班族，沒時間排隊，希望政府放寬成立企業幼兒園的門檻。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，為鼓勵企業成立幼兒園，第1年補助200萬元開辦費，第2至5年每年50萬元，5年共400萬元。台中市教育局表示，目前全市公、私、非營利幼兒園有733家，核定收托人數9萬3290人，實際招收7萬7881人，供給尚屬平衡，未來將在需求熱點增設118班公幼班，減輕家長負擔。

(中國時報)

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