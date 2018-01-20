示範風場流標 環團憂心生態

2018年01月20日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

台灣36個優質風場，彰化縣就占21個，彰化縣政府盤點綠能，招商引資達1兆1920億元，全世界優秀綠能開發商都聚焦彰化，環團則憂心台電示範風場4度流標，至今沒有示範風機，就直接跳到2期開發，擔心對底棲性魚類、候鳥、白海豚等生存造成衝擊。

縣府表示，外資如火如荼建置外海離岸風場，環保署已通過多案環評，台電也要在彰濱工業區120公頃土地興建全台最大的太陽能光電廠，將來營運後，每年都會繳稅到彰化。

縣府指出，期待彰濱離岸風機海上風力發電區與彰化縣運維碼頭，及毗鄰碼頭的彰濱工業區，發展成為全國最大的綠能園區。未來離岸風電運維碼頭，結合車輛研究測試中心，產生綠能產業群聚效應，還能將離岸風電的技術人才輸出到東南亞和東北亞。

縣府說，下一步要進入綠能應用及綠能產品的生產，網路巨擘也陸續與彰縣府接洽，如google第3期15公頃的擴廠。台電也要投資58億元在彰濱工業區120公頃土地興建太陽能光電廠，永旺能源（永堯一廠）也在大城鄉下陷農地種電40公頃。

然而，彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，台電離岸風力發電開發案，2年多前環評通過第1期示範性離岸風力發電案，但至今4次流標，示範離岸風電連1座風機也沒有，就急著要開發第2期，儘管承諾遠離白海豚重要棲息環境至少4.2公里、退到水深大於37公尺﹐還是讓人憂心生態衝擊。

(中國時報)