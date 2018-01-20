全校師生射飛機 發表文創年畫

新營新進國小全校同時射紙飛機，象徵狗年好運到。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

台南市新營區新進國小19日發表文創年畫、紅包袋，連續6年以生肖為主題，今年更進一步結合文創、生活與科技，校長黃耿鐘表示，從學生設計的版畫作品選出8幅，印製成年畫與紅包袋分送，孩子們也結合國語文說創作童詩，替自己的作品說故事。

入選年畫的是涂思寬創作的「十犬十美」、陳筠婷的「狗來富」；紅包袋作品有李淯禎創作的「旺旺來福」、黃尹昌的「狗年興旺」、許湘苡的「開花結狗」、陳珈靚的「旺事如意」、邱羿翔的「大吉大利」、洪靖媛的「犬到福來」。

在指導老師賴明享引導下，學生發揮創意與想像力，從狗的形狀、聲音及相關成語聯想，畫出富有吉祥寓意、童趣的作品，還用古典詩句解釋作品的含意，相當特別。家長會代理會長郭貞慧表示，學生的創意十足，做成的年畫跟紅包袋在新年非常討喜。

配合年畫及紅包袋的發表，位於學校穿堂的美力創客展示牆也正式啟用，未來將陳列學生的各項作品，校方的創客團隊還安排用3D雷射雕刻機製作的年節活字版印刷、機器人龍舟、彈珠台和雷射槍的體驗攤位，讓學生了解科技運用的創意巧思。

全校師生在活動最後，一起射出由年畫摺紙做成的紙飛機，2000多架紙飛機在校園上空盤旋，場面壯觀，眾人喜迎狗年，也希望飛高高的紙飛機能夠引領師生夢想成真。

(中國時報)

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