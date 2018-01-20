海生館新嬌客 日本超萌波妞魚

2018年01月20日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

國立海洋生物博物館成立至今18年，館方特別送給自己一份成年禮，推出「鮋你真好」主題歡慶活動，引進風靡日本的波妞魚，將於新春寒假期間與遊客相見歡。

海生館表示，18歲是一個人成年的日子，而邁向第18個年頭的海生館，也以成年長大、迎向未來的概念，設計一系列的年度主題，且特別從日本引進超可愛的波妞魚，讓遊客不用千里迢迢飛到日本，就可以見到風靡萬人的波妞魚。

海生館指出，波妞魚本名太平洋真圓鰭魚，屬於鮋形目家族，同屬於鮋形目的海洋生物還包括獅子魚以及石頭魚等，而波妞魚因外型酷似日本動畫中的角色，而備受注目，可愛的外型及呆萌的眼神，讓許多遊客看得心花怒放。

波妞魚多棲息於較寒冷的水域，如北極、北大西洋、北太平洋，活動範圍約在水深0至230米處，可長至20公分長，但牠不善游泳，所以身體下方具有吸盤狀的腹鰭，可吸附在不同的物體表面上，避免被水流沖走。

海生館強調，「鮋你真好」活動中，除有波妞魚外，還聚集了鮋形目家族各個成員，如華麗的獅子魚、低調的石頭魚，還有長翅膀的東方豹魴鮄等，牠們將於20日在館內的世界水域館深海水域展示主題中與遊客見面，歡迎大家前來欣賞可愛的波妞魚和五花八門的鮋科生物。

(中國時報)