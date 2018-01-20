強化救災能力 鄭文燦掛保證

2018年01月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

坪頂消防分隊搬新家，選在119消防節落成啟用，外觀具科技意象，有戶外訓練平台和寬敞備勤室，讓打火弟兄有更舒適、高機能性的辦公空間，同時也宣布成立山、海和救護3個機能型義消分隊，強化桃園防災安全網，市長鄭文燦允諾在4年任期結束前，更新6個消防分隊、增補人力至1552人，照顧消防弟兄。

市長鄭文燦說，消防隊的救災救護工作不限民宅，鄰近工業區也是服務對象，龜山坪頂消防分隊1988年和經濟部工業局借地蓋廳舍，已使用近30年，空間狹窄、建物老舊，難負荷轄內7個里、3個工業區、近10萬人口的出勤量，前年斥資7500萬元在復興三路新建3層樓的新廳舍。

昨正式啟用的坪頂消防分隊取得銀級綠建築標章，頂樓有太陽能光電板，3樓有戶外訓練平台可自主訓練，2樓有明亮寬敞的備勤室和盥洗室，1樓消防車庫更增設可快速升降的滑升門，避免救災裝備和車輛遭宵小光顧，兼顧維護和安全。

鄭文燦舉埔心消防分隊一度工程延宕笑言：「消防不會蓋房子」，他重新檢視幫忙終順利完工，目前還有永安、大湳、埔子和巴陵消防分隊在陸續規畫動工中，也研擬重建草漯和新坡消防分隊舊廳舍，要讓消防同仁有更好的廳舍環境。

消防局網羅71位志工，成立3個機能型義消分隊，山域搜救分隊由18名山域嚮導和教練組成，水域搜救分隊是23位救生或潛水教練，義消救護第五分隊則是由陸軍第六軍團指揮部所屬桃園區衛生部的34名人員組成，以龍潭消防分隊為協勤據點，協助南桃園救災，鄭文燦親自授旗，希望借用民力，強化救災救護能力。

(中國時報)