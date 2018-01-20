竹市119壽星 挽袖捐血

2018年01月20日 04:10 中國時報 陳育賢 、 莊旻靜 、 李佳玲 ／綜合報導 ／綜合報導

119消防節，竹竹苗3縣市不約而同以各種方式舉辦慶祝活動，苗栗以表揚大會感謝警消、義消的辛勞，竹市打火弟兄挽起衣袖捐熱血，竹縣則舉辦消防演練，派出緩降機及雲梯車，救出高樓受困民眾，過程逼真讓一旁民眾誤以為「出事了」真的在救災。

苗栗消防局昨舉辦「119消防節19周年局慶暨表揚救災有功人員」，感謝他們平日的辛勞付出與貢獻，愛心不落人後的楊得勝當場在典禮捐贈價值275萬元的救護車，將撥交特搜分隊使用。苗栗縣長徐耀昌允諾將增加230名警消人員，從原本429位消防人員增加至659位，逐步達到勤一休一，提升消防整體戰力，確保鄉親生命財產安全。

新竹市消防局長李世恭則趁消防節，號召4位「119」壽星同場挽袖，包括26歲的洪柏閔、40歲的廖珮均、45歲的吳芸杉以及48歲的義消李介文，一同捐血慶生又慶節，這也是新竹市消防局打火弟兄，連續13年以挽袖捐血方式，慶祝自己的節日。

新竹縣政府消防局則在台元科技園區舉辦消防演練，模擬廠區火警事故，消防員與廠區防火管理人及各公司編組等，搭配消防員運用五用氣體偵測器、緩降機及雲梯車等，救出3樓及10樓受困民眾，演習過程逼真，期望未來若真實發生意外，能將傷害降到最低，20日也將舉辦慶祝活動，表揚全國及竹縣消防楷模、義消楷模及婦宣績優人員等。

(中國時報)