陳亭妃、黃偉哲後援會壯聲勢

黃偉哲21日將成立東區後援會。 （洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導
陳亭妃回北區大本營成立後援會。（陳亭妃服務處提供）

民進黨台南市長初選3月民調定生死，立委陳亭妃20日將回到北區大本營，成立北區與中西區後援會，完成她在全市最後一塊後援會拼圖。立委黃偉哲21日下午也將成立東區後援會，除將展現綿密的組織動員力，還有重量級的神祕嘉賓將現身力挺。

北區是陳亭妃的票倉大本營，她從議員時期就跑遍各里，後來順利將人脈交棒給妹妹陳怡珍後，對方也連續高票當選北區市議員，陳家姊妹接棒在台南政壇服務。

陳亭妃還先發表「北區‧中西區文化繁榮三願景」政策，未來希望透過帶動觀光軸線、再現古都風華；提升公共設施、升級運輸路網、改善都市交通，讓在地居民有感。

陳亭妃表示，20年前她對政治充滿熱忱與希望，投身市議員選舉，跨入政壇，爭取地方建設預算累積超過300億元，交出漂亮成績單。如今她認為，該從監督、建議的角色轉變為實際執行者，化理想為實際行動。

黃偉哲則認為，台南市早期都市發展多集中在北區、中西區等，但隨著城市發展往東延伸，東區愈來愈繁榮，人口也迅速增加。在平實營區重畫開發案啟動、南紡二期工程展開、永康砲校即將遷移，以及單軌系統「藍線第一期」從台鐵大橋站至大同路，沿路將行經兵仔市場、平實轉運站、國賓影城、南紡購物中心、東門路、巴克禮公園等，將為東區的發展，增添更強的動力。

黃偉哲說，未來東區的發展，將兼顧都市發展的公共設施及設校需求，他將在此區規畫商業、居住、文化、休憩等複合都市機能空間，讓舊府城區的東邊區域，與市立文化中心、巴克禮公園及台鐵南台南站等重大建設連成一線，打造優質的生活環境，並建構商業發展條件，創造區域均衡發展。

(中國時報)

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