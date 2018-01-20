賴揆視察 雲林提81案爭經費

行政院長賴清德（持麥克風者）19日到雲林縣座談，雲林縣長李進勇起立拍手。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

行政院長賴清德19日率內閣團隊前往雲林縣政府舉行「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，雲林縣府提出28案，20鄉鎮公所合計提出53案，請求行政院協助。

雲縣府提出的28案，涵蓋道路工程、水利工程、環保議題、文化建設、農業困境、產業發展，包括興建台78甲快速道路、水井另案登記後續處理方式、垃圾處理計畫、調整禽流感撲殺補償費中央與地方負擔比例為95：5、濁水溪河川揚塵抑制，請第四河川局直接補助農民稻草鋪設經費等。

鑑於去年以來中央政策對農業縣分不公，農業處也據理提出國土計畫應有的農業正義、建請開放農業外勞以解決農業缺工問題、因應國土計畫賦予本縣應維護之農地分派量、不利農業經營區台電饋線設施等案。

雲林縣長李進勇表示，政府應該重新思考財政收支劃分法，對於農業貢獻度給予一定比率稅收分配的權重；農村農地與城市建地價值相差數百倍，未達農地負擔額的縣市應購買或承租農業權；農保沒有給農民退休的制度，沒有農宅政策卻不准農民在農地蓋農舍是不正義的。

針對延宕多年的布袋戲傳習中心興建案，雲縣府也提出新計畫，希望能夠興建國家級的布袋戲展覽館、表演廳、實驗劇場、傳習學苑、戶外劇場、水上劇場、國家級布袋戲博物館、文化青創基地、戶外開放空間、國家級布袋戲主題旅館，需求預算為24億元。

李進勇表示，雲林縣是布袋戲故鄉，基地位於高鐵特定區，面積廣達17.7公頃，若能興建「國家級文化生活產業園區-布袋戲傳習中心」，將能整合袋戲傳統藝術各項文化資源，推動布袋戲文化創意產業鏈，發展布袋戲觀光產業及打造文化休憩空間。

(中國時報)

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