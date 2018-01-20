圖書室整修完工 武潭學童好樂

2018年01月20日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣武潭國小圖書室年久失修，雨天還會漏水，圖書時常潮溼破爛；扶輪社知道情況後，捐了300多萬元讓學校整修。經過近1年時間，新圖書室完成，19日舉辦落成典禮，嶄新的空間和舒適的讀書環境，讓學童們非常開心。

校長梁吉成之前參加歐洲旅行時，認識了台北民權扶輪社總監廖文達，知道學校困境後，媒合了高雄及美國夏威夷扶輪社，捐了300多萬元，讓學校做為修繕圖書室、購書、及推廣教育經費；去年舉辦捐贈儀式。

經過近1年的工程期，新圖書室落成，以學校之前出過的繪本《那～麼綠條約》做為空間設計布置主題，台灣黑熊當成主角，強調重視環保，尊重山林及大自然，非常可愛。室內也有很大的閱讀空間，讓孩子們或坐或臥享受閱讀樂趣。

梁吉成說，圖書室整修期間，書本只能放在會議室，現整修完畢了，終於還給學生原本的閱讀空間。捐贈者也非常重視軟體，有購書及推廣教育經費，學校將規畫作文班、英文班、皮雕、編織、志工培訓、社區導覽等課程，讓圖書室充分發揮作用。

19日台北及高雄的扶輪社員共20名，到學校參加落成典禮，小朋友以排灣族古謠迎賓。廖文達表示，除了這次捐贈經費外，未來扶輪社還會再寄更多圖書，希望讓圖書室更能發揮功能。

(中國時報)