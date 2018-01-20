義消英雄 3度陷生死交關

2018年01月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

建設公司老闆童韻家，在永興化工爆炸案後加入義消行列，18年來出錢出力，雖然3度在火場面臨生死交關、受困地下室，仍一次次義無反顧衝進火場救火救人，19日和其他101位警消、義消同獲消防楷模，市長鄭文燦頒獎表揚。

永興化工爆炸釀10死47傷，其中包含警、義消，蘆竹消防分隊義消一時爆出走潮，往生者和退隊者眾，剩不到10人，原本已在慈濟擔任志工的建設公司老闆童韻家，聽聞人力吃緊，2000年加入義消行列，18年來出錢又出力。

童韻家回想起第一次進火場，笑說「怕死了」，多虧前輩們帶領提點，當義消第2年時首次聽到有人受困，想都沒想跳下車就往裡頭衝，也是老義消猛然拉住力阻，斥「先了解狀況再衝」，讓他了解「要救別人前先把自己照顧好」，也將經驗持續傳承給後輩。

童韻家說，深入地下室救火最可怕，曾3度受困在煙霧瀰漫、伸手不見五指的地下室，和隊員走失，面臨生死交關，但絕對不能驚慌，靜下心找尋點點亮光，終自救脫困，笑言：「迷失8分鐘像8萬年，逃出來時全身都被冷汗溼透了！」雖然會害怕走不出來，還是願意再救火救人。

鄭文燦昨共表揚20位績優消防楷模和81位義消、防火宣導、消防志工楷模，強調防災是看不見的投資，4年內增購99輛消防救災車輛、紅外線熱顯像儀、照明繩索和空氣呼吸器，並提高消防人員勤務繁重危險加給從每人每月8435元增至1萬4340元，更首創成立捕蜂捉蛇大隊，由義消執行，將捕蜂捉蛇勤務回歸農業單位。

(中國時報)