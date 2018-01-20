大發廠協會捐監視器 馬上立功

警民合作！大發工業區廠商協進會19日舉辦監視器、警用巡邏車捐贈儀式。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

大發工業區廠商協進會籌資300萬，布建18組監視錄影器，元月初至今協助警方破獲1起車禍肇事逃逸、1起貨車洩漏鹽酸案；19日捐贈儀式上，市警局長何明洲說，高市現有2萬3000餘支監視器，妥善率達8成，仍有進步空間。

林園警分局位於高雄最南端，過去監視器密度及妥善率均不高，在前任分局長劉耀欽、現任分局長蔡文峰先後爭取，並引進民間挹助下，監視器布設已大幅改善，大發工業區廠商協進會更籌資近300萬元，捐贈18支錄影器及1部巡邏車。

大發廠協會理事長林宗志表示，這次捐贈的監視器鏡頭為數位200萬畫素規格，相當清晰，年初啟用後，已協助偵破元月9日車禍肇事逃逸，及12日貨車洩漏鹽酸案，目前工業區內連同警方已設75組監視器，形成安全防護網。

「越先進的國家，監視器密度越高！」高市警察局長何明洲指出，高雄各地現有2萬3087支監視器，妥善率已達86％，警察局會加強布建及維護，目標將妥善率拉高到9成以上，搭配持續改良車牌辨識系統，讓犯罪無所遁形。

大發廠協會19日舉辦監視器、巡邏車捐贈儀式，高市副議長蔡昌達、議員李雨庭、黃天煌均到場觀禮；蔡昌達表示，大發工業區內有602家廠商、年產值2400億，樂見廠商賺錢之餘也回饋社會，挹助資源改善警力設備。

(中國時報)

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