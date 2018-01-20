南迴公路香蘭段 封路施工10晚

2018年01月20日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

南迴公路下周即將進入施工的交通黑暗期，香蘭段因應拓寬工程需求，深夜將封路吊梁，一連三周共10天將會封路，南下與北上車道全都不通，僅在凌晨2時開放通車1小時。中國時報發行部表示，為了因應南迴封路將提早降版印刷，台東民眾反而可以更早拿到報紙。

由於南迴公路沒有替代道路，因此封路的措施茲事體大，深夜車流將完全截斷。對此公路總局高南區工程處長蘇文琦表示，吊梁需要2車道才能作業，封路是不得不的措施，工程人員已經選在平常日、車輛最少的時段施工，請駕駛民眾多體諒。

南迴公路香蘭段封路日期是1月23~25日、1月30日~2月1日及2月5~8日，封閉時間為深夜11時30分至隔天清晨6時，在凌晨2時至3時將會開放車輛通行，總計管制時間為10天，封閉路段是台9線408.5至411公里處。

中國時報發行部指出，道路封閉運報車只能清晨6點才通過香蘭，將無法進行派報作業，因此只能提早降版印刷，運報車將在凌晨3時前通過管制路段，提早將報紙送抵台東，台東民眾拿到報紙時間反而更早。

台東縣消防局指出，由於南迴病患主要後送醫院集中在台東市，封路期間救護車不受管制可以進到施工路段，患者以擔架推過約40公尺的吊車施工區域，並由北端的救護車接駁送醫。

(中國時報)